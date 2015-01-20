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    Фолькер Финке - статистика

    Тренер
    Имя Фолькер
    Фамилия Финке
    Гражданство Германия
    Дата рождения 24 марта 1948
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Камерун 3 0 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.01.2015 Мали 1 : 1 Камерун
    24.01.2015 Камерун 1 : 1 Гвинея
    28.01.2015 Камерун 0 : 1 Кот-д'Ивуар
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