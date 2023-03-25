Хесус Альварес Кольдо - статистика
Тренер
|Имя
|Хесус Альварес
|Фамилия
|Кольдо
|Команда
|Андорра
|Гражданство
|Андорра
|Дата рождения
|4 сентября 1970
|Имя
|Хесус Альварес
|Фамилия
|Кольдо
|Команда
|Андорра
|Гражданство
|Андорра
|Дата рождения
|4 сентября 1970
|Дата
|Матч
|Турнир
|25.03.2023
|Андорра
|0 : 2
|Румыния
|Отбор ЧЕ-2024, 1 тур
|28.03.2023
|Косово
|1 : 1
|Андорра
|Отбор ЧЕ-2024, 2 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Андорра
|10
|0
|1
|9
|Дата
|Матч
|25.03.2023
|Андорра
|0 : 2
|Румыния
|28.03.2023
|Косово
|1 : 1
|Андорра
|16.06.2023
|Андорра
|0 : 0
|Швейцария
|19.06.2023
|Израиль
|0 : 0
|Андорра
|09.09.2023
|Андорра
|0 : 0
|Белоруссия
|12.09.2023
|Швейцария
|0 : 0
|Андорра
|12.10.2023
|Андорра
|0 : 0
|Косово
|15.10.2023
|Румыния
|0 : 0
|Андорра
|18.11.2023
|Белоруссия
|0 : 0
|Андорра
|21.11.2023
|Андорра
|0 : 0
|Израиль