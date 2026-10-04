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Хесус Альварес Кольдо
Статистика
Хесус Альварес Кольдо - статистика
Андорра
Андорра
4 сентября 1970 (56)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Лига наций 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
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Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
В
П
Н
Андорра
3
0
2
1
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
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