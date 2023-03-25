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    Хесус Альварес Кольдо - статистика

    Тренер
    Имя Хесус Альварес
    Фамилия Кольдо
    Команда Андорра
    Гражданство Андорра
    Дата рождения 4 сентября 1970
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    25.03.2023 Андорра 0 : 2 Румыния Отбор ЧЕ-2024, 1 тур
    28.03.2023 Косово 1 : 1 Андорра Отбор ЧЕ-2024, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Андорра 10 0 1 9
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.03.2023 Андорра 0 : 2 Румыния
    28.03.2023 Косово 1 : 1 Андорра
    16.06.2023 Андорра 0 : 0 Швейцария
    19.06.2023 Израиль 0 : 0 Андорра
    09.09.2023 Андорра 0 : 0 Белоруссия
    12.09.2023 Швейцария 0 : 0 Андорра
    12.10.2023 Андорра 0 : 0 Косово
    15.10.2023 Румыния 0 : 0 Андорра
    18.11.2023 Белоруссия 0 : 0 Андорра
    21.11.2023 Андорра 0 : 0 Израиль
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