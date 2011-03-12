Магомед Магомаев - статистика
Тренер
|Имя
|Магомед
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Магомаев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|30 ноября -0001
|Имя
|Магомед
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Магомаев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|30 ноября -0001
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Ахмат (мол)
|30
|5
|18
|7
|Дата
|Матч
|12.03.2011
|Ахмат (мол)
|0 : 0
|Зенит (мол)
|19.03.2011
|Рубин (мол)
|3 : 0
|Ахмат (мол)
|03.04.2011
|Ахмат (мол)
|1 : 1
|Томь (мол)
|09.04.2011
|Спартак М (мол)
|7 : 0
|Ахмат (мол)
|15.04.2011
|Ахмат (мол)
|1 : 1
|Динамо (мол)
|22.04.2011
|Ростов (мол)
|1 : 2
|Ахмат (мол)
|06.05.2011
|Академия Кубань
|0 : 0
|Ахмат (мол)
|13.05.2011
|Локомотив (мол)
|2 : 0
|Ахмат (мол)
|19.05.2011
|Ахмат (мол)
|1 : 2
|Анжи (мол)
|26.05.2011
|Спартак Нч (мол)
|2 : 1
|Ахмат (мол)
|09.06.2011
|Ахмат (мол)
|2 : 4
|ЦСКА (мол)
|13.06.2011
|Амкар (мол)
|1 : 0
|Ахмат (мол)
|17.06.2011
|Ахмат (мол)
|2 : 1
|Кр. Советов (мол)
|21.06.2011
|Краснодар (мол)
|3 : 2
|Ахмат (мол)
|25.06.2011
|Зенит (мол)
|2 : 0
|Ахмат (мол)
|21.07.2011
|Ахмат (мол)
|2 : 3
|Рубин (мол)
|29.07.2011
|Томь (мол)
|4 : 0
|Ахмат (мол)
|06.08.2011
|Ахмат (мол)
|4 : 1
|Спартак М (мол)
|12.08.2011
|Динамо (мол)
|2 : 0
|Ахмат (мол)
|19.08.2011
|Ахмат (мол)
|0 : 2
|Ростов (мол)
|11.09.2011
|Ахмат (мол)
|1 : 1
|Академия Кубань
|17.09.2011
|Ахмат (мол)
|1 : 2
|Локомотив (мол)
|25.09.2011
|Анжи (мол)
|1 : 1
|Ахмат (мол)
|30.09.2011
|Ахмат (мол)
|2 : 1
|Спартак Нч (мол)
|14.10.2011
|ЦСКА (мол)
|5 : 0
|Ахмат (мол)
|21.10.2011
|Ахмат (мол)
|1 : 2
|Амкар (мол)
|29.10.2011
|Кр. Советов (мол)
|1 : 3
|Ахмат (мол)
|04.11.2011
|Ахмат (мол)
|0 : 3
|Краснодар (мол)