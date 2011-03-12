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    Магомед Магомаев - статистика

    Тренер
    Имя Магомед
    Отчество Русланович
    Фамилия Магомаев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 30 ноября -0001
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ахмат (мол) 30 5 18 7
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.03.2011 Ахмат (мол) 0 : 0 Зенит (мол)
    19.03.2011 Рубин (мол) 3 : 0 Ахмат (мол)
    03.04.2011 Ахмат (мол) 1 : 1 Томь (мол)
    09.04.2011 Спартак М (мол) 7 : 0 Ахмат (мол)
    15.04.2011 Ахмат (мол) 1 : 1 Динамо (мол)
    22.04.2011 Ростов (мол) 1 : 2 Ахмат (мол)
    06.05.2011 Академия Кубань 0 : 0 Ахмат (мол)
    13.05.2011 Локомотив (мол) 2 : 0 Ахмат (мол)
    19.05.2011 Ахмат (мол) 1 : 2 Анжи (мол)
    26.05.2011 Спартак Нч (мол) 2 : 1 Ахмат (мол)
    09.06.2011 Ахмат (мол) 2 : 4 ЦСКА (мол)
    13.06.2011 Амкар (мол) 1 : 0 Ахмат (мол)
    17.06.2011 Ахмат (мол) 2 : 1 Кр. Советов (мол)
    21.06.2011 Краснодар (мол) 3 : 2 Ахмат (мол)
    25.06.2011 Зенит (мол) 2 : 0 Ахмат (мол)
    21.07.2011 Ахмат (мол) 2 : 3 Рубин (мол)
    29.07.2011 Томь (мол) 4 : 0 Ахмат (мол)
    06.08.2011 Ахмат (мол) 4 : 1 Спартак М (мол)
    12.08.2011 Динамо (мол) 2 : 0 Ахмат (мол)
    19.08.2011 Ахмат (мол) 0 : 2 Ростов (мол)
    11.09.2011 Ахмат (мол) 1 : 1 Академия Кубань
    17.09.2011 Ахмат (мол) 1 : 2 Локомотив (мол)
    25.09.2011 Анжи (мол) 1 : 1 Ахмат (мол)
    30.09.2011 Ахмат (мол) 2 : 1 Спартак Нч (мол)
    14.10.2011 ЦСКА (мол) 5 : 0 Ахмат (мол)
    21.10.2011 Ахмат (мол) 1 : 2 Амкар (мол)
    29.10.2011 Кр. Советов (мол) 1 : 3 Ахмат (мол)
    04.11.2011 Ахмат (мол) 0 : 3 Краснодар (мол)
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