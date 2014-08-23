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    Олег Таран - статистика

    Тренер
    Имя Олег
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Таран
    Гражданство Украина
    Дата рождения 11 января 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Металлург 3 1 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.08.2014 Гелиос 0 : 1 Металлург
    28.09.2014 Олимпик 2 : 0 Металлург
    28.10.2014 Металлург 0 : 4 Олимпик
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