Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стив Эванс - статистика

Англия
29 октября 1962 (64)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Лидс
35
12
11
12
Ротерхэм
9
2
5
2
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Престон
1 : 1
07.05.2016
Лидс
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Лидс
1 : 2
30.04.2016
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Халл Сити
2 : 2
23.04.2016
Лидс
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Лидс
2 : 1
19.04.2016
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Лидс
3 : 2
16.04.2016
Рединг
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бирмингем Сити
1 : 2
12.04.2016
Лидс
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Бернли
1 : 0
09.04.2016
Лидс
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Лидс
1 : 1
05.04.2016
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Ротерхэм
2 : 1
02.04.2016
Лидс
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Лидс
1 : 4
19.03.2016
Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Блэкберн
1 : 2
12.03.2016
Лидс
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Кардифф
0 : 2
08.03.2016
Лидс
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Лидс
2 : 1
05.03.2016
Болтон
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Брайтон
4 : 0
29.02.2016
Лидс
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Лидс
1 : 1
23.02.2016
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Лидс
0 : 0
15.02.2016
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Лидс
0 : 1
06.02.2016
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Брентфорд
1 : 1
26.01.2016
Лидс
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Лидс
1 : 0
23.01.2016
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 0
16.01.2016
Лидс
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
12.01.2016
Лидс
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Лидс
1 : 1
02.01.2016
Милтон Кинс Донс
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Лидс
2 : 2
29.12.2015
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
27.12.2015
Лидс
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Лидс
1 : 0
20.12.2015
Престон
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Вулверхэмптон
2 : 3
17.12.2015
Лидс
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Чарльтон
0 : 0
12.12.2015
Лидс
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Лидс
2 : 1
05.12.2015
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
28.11.2015
Лидс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Лидс
0 : 1
21.11.2015
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 3
07.11.2015
Лидс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Лидс
1 : 0
03.11.2015
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Лидс
0 : 2
29.10.2015
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
1 : 1
24.10.2015
Лидс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Фулхэм
1 : 1
21.10.2015
Лидс
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Бирмингем Сити
0 : 2
26.09.2015
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ротерхэм
2 : 1
19.09.2015
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Брайтон
2 : 1
15.09.2015
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Чарльтон
1 : 1
12.09.2015
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ротерхэм
1 : 3
29.08.2015
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 2
22.08.2015
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Ротерхэм
0 : 0
18.08.2015
Престон
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
15.08.2015
Ротерхэм
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ротерхэм
1 : 4
08.08.2015
Милтон Кинс Донс
Главные новости
ФотоВинисиус заплакал перед матчем с АЕКом Николича
21:13
ВидеоРеакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
20:51
10
ВидеоВратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
8
ФотоФанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
3
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
5
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
2
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
11
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+