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    Серхио Батиста - статистика

    Тренер
    Имя Серхио
    Фамилия Батиста
    Гражданство Аргентина
    Дата рождения 9 ноября 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Аргентина 4 1 0 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    02.07.2011 Аргентина 1 : 1 Боливия
    07.07.2011 Аргентина 0 : 0 Колумбия
    12.07.2011 Аргентина 3 : 0 Коста-Рика
    17.07.2011 Аргентина 1(4) : 1(5) Уругвай
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