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    Горан Вучевич - статистика

    Тренер
    Имя Горан
    Фамилия Вучевич
    Гражданство Хорватия
    Дата рождения 18 мая 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Хайдук 3 0 3 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.11.2010 Хайдук 2 : 3 Зенит
    01.12.2010 Хайдук 1 : 3 АЕК
    16.12.2010 Андерлехт 2 : 0 Хайдук
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