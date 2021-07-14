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    Олег Сергеев - статистика

    Тренер
    Имя Олег
    Отчество Вячеславович
    Фамилия Сергеев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 1 января 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Салют 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    14.07.2021 Авангард 6 : 0 Салют
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