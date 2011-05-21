Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Умит Озат - статистика

Мерсин Идманюрду
Турция
30 октября 1976 (50)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Анкарагюджю
32
9
13
10
Турция. Супер-Лига, 34 тур
Анкарагюджю
2 : 3
21.05.2011
Антальяспор
Турция. Супер-Лига, 33 тур
Фенербахче
6 : 0
15.05.2011
Анкарагюджю
Турция. Супер-Лига, 32 тур
Сивасспор
1 : 1
08.05.2011
Анкарагюджю
Турция. Супер-Лига, 31 тур
Анкарагюджю
0 : 0
02.05.2011
Карабюкспор
Турция. Супер-Лига, 30 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 4
24.04.2011
Анкарагюджю
Турция. Супер-Лига, 29 тур
Анкарагюджю
5 : 3
16.04.2011
Букаспор
Турция. Супер-Лига, 28 тур
Газиантепспор
3 : 2
10.04.2011
Анкарагюджю
Турция. Супер-Лига, 27 тур
Анкарагюджю
2 : 2
02.04.2011
Эскишехирспор
Турция. Супер-Лига, 26 тур
Бурсаспор
0 : 0
21.03.2011
Анкарагюджю
Турция. Супер-Лига, 25 тур
Анкарагюджю
3 : 2
14.03.2011
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 24 тур
Коньяспор
0 : 2
05.03.2011
Анкарагюджю
Турция. Супер-Лига, 23 тур
Анкарагюджю
2 : 4
26.02.2011
Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига, 22 тур
Касымпаша
2 : 1
19.02.2011
Анкарагюджю
Турция. Супер-Лига, 21 тур
Анкарагюджю
1 : 0
13.02.2011
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 20 тур
Кайсериспор
2 : 1
05.02.2011
Анкарагюджю
Турция. Супер-Лига, 19 тур
Анкарагюджю
1 : 3
30.01.2011
Манисаспор
Турция. Супер-Лига, 18 тур
Трабзонспор
1 : 1
22.01.2011
Анкарагюджю
Турция. Супер-Лига, 17 тур
Антальяспор
2 : 2
18.12.2010
Анкарагюджю
Турция. Супер-Лига, 16 тур
Анкарагюджю
2 : 1
12.12.2010
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 15 тур
Анкарагюджю
1 : 1
04.12.2010
Сивасспор
Турция. Супер-Лига, 14 тур
Карабюкспор
5 : 1
28.11.2010
Анкарагюджю
Турция. Супер-Лига, 13 тур
Анкарагюджю
2 : 2
21.11.2010
Истанбул Башакшехир
Турция. Супер-Лига, 11 тур
Анкарагюджю
0 : 2
06.11.2010
Газиантепспор
Турция. Супер-Лига, 10 тур
Эскишехирспор
0 : 0
30.10.2010
Анкарагюджю
Турция. Супер-Лига, 9 тур
Анкарагюджю
1 : 5
24.10.2010
Бурсаспор
Турция. Супер-Лига, 8 тур
Галатасарай
2 : 4
17.10.2010
Анкарагюджю
Турция. Супер-Лига, 6 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
25.09.2010
Анкарагюджю
Турция. Супер-Лига, 5 тур
Анкарагюджю
3 : 0
18.09.2010
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 4 тур
Бешикташ
4 : 0
11.09.2010
Анкарагюджю
Турция. Супер-Лига, 3 тур
Анкарагюджю
1 : 1
27.08.2010
Кайсериспор
Турция. Супер-Лига, 2 тур
Манисаспор
0 : 3
22.08.2010
Анкарагюджю
Турция. Супер-Лига, 1 тур
Анкарагюджю
0 : 2
15.08.2010
Трабзонспор
Главные новости
ВидеоРеакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
20:51
6
ВидеоВратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
8
ФотоФанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
2
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
3
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
11
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
7
Гурцкая определил, кого нужно было назначить «Ахмату» вместо Гусева
16:47
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+