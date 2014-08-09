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    Ян де Йонг - статистика

    Тренер
    Имя Ян
    Фамилия де Йонг
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 8 мая 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Хераклес 4 0 4 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.08.2014 Хераклес 0 : 3 АЗ Алкмаар
    17.08.2014 Гронинген 3 : 1 Хераклес
    22.08.2014 Хераклес 0 : 1 Камбур
    30.08.2014 Экселсиор 3 : 1 Хераклес
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