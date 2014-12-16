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    Хуан Игнасио Мартинес - статистика

    Тренер
    Имя Хуан Игнасио
    Фамилия Мартинес
    Гражданство Испания
    Дата рождения 23 июня 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Альмерия 3 1 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.12.2014 Альмерия 2 : 1 Бетис
    07.01.2015 Альмерия 1 : 1 Хетафе
    14.01.2015 Хетафе 1 : 0 Альмерия
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