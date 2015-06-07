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Хуан Антонио Анкела
Статистика
Хуан Антонио Анкела - статистика
Испания
11 сентября 1957 (69)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2014/2015
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Кубок 2009/2010
Команда
И
В
П
Н
Нумансия
42
12
13
17
Испания. Сегунда, 42 тур
Нумансия
3 : 3
07.06.2015
Тенерифе
Испания. Сегунда, 41 тур
Алькоркон
1 : 1
31.05.2015
Нумансия
Испания. Сегунда, 40 тур
Нумансия
0 : 2
24.05.2015
Расинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Луго
1 : 1
20.05.2015
Нумансия
Испания. Сегунда, 38 тур
Нумансия
1 : 2
16.05.2015
Мальорка
Испания. Сегунда, 37 тур
Льягостера
0 : 0
10.05.2015
Нумансия
Испания. Сегунда, 36 тур
Нумансия
1 : 0
02.05.2015
Алавес
Испания. Сегунда, 35 тур
Сарагоса
1 : 0
26.04.2015
Нумансия
Испания. Сегунда, 34 тур
Нумансия
1 : 0
19.04.2015
Барселона Б
Испания. Сегунда, 33 тур
Осасуна
1 : 1
12.04.2015
Нумансия
Испания. Сегунда, 32 тур
Нумансия
1 : 2
05.04.2015
Рекреативо
Испания. Сегунда, 31 тур
Леганес
0 : 0
28.03.2015
Нумансия
Испания. Сегунда, 30 тур
Нумансия
4 : 2
21.03.2015
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 29 тур
Вальядолид
4 : 0
14.03.2015
Нумансия
Испания. Сегунда, 28 тур
Нумансия
1 : 0
07.03.2015
Мирандес
Испания. Сегунда, 27 тур
Жирона
2 : 1
01.03.2015
Нумансия
Испания. Сегунда, 26 тур
Нумансия
1 : 1
22.02.2015
Альбасете
Испания. Сегунда, 25 тур
Понферрадина
1 : 2
15.02.2015
Нумансия
Испания. Сегунда, 24 тур
Нумансия
3 : 0
08.02.2015
Сабадель
Испания. Сегунда, 23 тур
Нумансия
1 : 1
31.01.2015
Бетис
Испания. Сегунда, 22 тур
Спортинг
3 : 0
25.01.2015
Нумансия
Испания. Сегунда, 21 тур
Тенерифе
0 : 0
18.01.2015
Нумансия
Испания. Сегунда, 20 тур
Нумансия
2 : 2
11.01.2015
Алькоркон
Испания. Сегунда, 19 тур
Расинг
1 : 1
04.01.2015
Нумансия
Испания. Сегунда, 18 тур
Нумансия
6 : 6
20.12.2014
Луго
Испания. Сегунда, 17 тур
Мальорка
1 : 1
14.12.2014
Нумансия
Испания. Сегунда, 16 тур
Нумансия
3 : 2
06.12.2014
Льягостера
Испания. Сегунда, 15 тур
Алавес
0 : 2
29.11.2014
Нумансия
Испания. Сегунда, 14 тур
Нумансия
2 : 0
22.11.2014
Сарагоса
Испания. Сегунда, 13 тур
Барселона Б
1 : 1
15.11.2014
Нумансия
Испания. Сегунда, 12 тур
Нумансия
0 : 0
08.11.2014
Осасуна
Испания. Сегунда, 11 тур
Рекреативо
0 : 3
02.11.2014
Нумансия
Испания. Сегунда, 10 тур
Нумансия
1 : 1
26.10.2014
Леганес
Испания. Сегунда, 9 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
19.10.2014
Нумансия
Испания. Сегунда, 8 тур
Нумансия
0 : 1
11.10.2014
Вальядолид
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
2 : 0
05.10.2014
Нумансия
Испания. Сегунда, 6 тур
Нумансия
2 : 2
28.09.2014
Жирона
Испания. Сегунда, 5 тур
Альбасете
0 : 1
21.09.2014
Нумансия
Испания. Сегунда, 4 тур
Нумансия
1 : 3
13.09.2014
Понферрадина
Испания. Сегунда, 3 тур
Сабадель
0 : 3
06.09.2014
Нумансия
Испания. Сегунда, 2 тур
Бетис
2 : 1
31.08.2014
Нумансия
Испания. Сегунда, 1 тур
Нумансия
1 : 2
23.08.2014
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