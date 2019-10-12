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    Ханс Баке - статистика

    Тренер
    Имя Ханс
    Фамилия Баке
    Гражданство Швеция
    Дата рождения 14 февраля 1952
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Финляндия 4 2 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.10.2019 Босния и Герцеговина 4 : 1 Финляндия
    15.10.2019 Финляндия 3 : 0 Армения
    15.11.2019 Финляндия 3 : 0 Лихтенштейн
    18.11.2019 Греция 2 : 1 Финляндия
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