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    Виталий Шевченко - статистика

    Тренер
    Имя Виталий
    Фамилия Шевченко
    Гражданство Россия
    Дата рождения 2 октября 1951
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ротор 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.04.2011 Ротор 3 : 0 Анжи-2
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