Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Италия. Кубок 2009/2010 Италия. Кубок 2008/2009