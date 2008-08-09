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    Никола Провенца - статистика

    Тренер
    Имя Никола
    Фамилия Провенца
    Гражданство Италия
    Дата рождения 5 мая 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сорренто 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.08.2008 Сорренто 3 : 1 Кастелсардо
    17.08.2008 Триестина 2 : 1 Сорренто
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