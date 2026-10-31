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Англия. Первая лига
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Ноттс Каунти
Мартин Аллен
Статистика
Мартин Аллен - статистика
Ноттс Каунти
Англия
14 августа 1965 (61)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 10 тур
Ноттс Каунти
1 : 2
10.10.2026
Оксфорд
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Команда
И
В
П
Н
Ноттс Каунти
1
0
1
0
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Бернли
2 : 1
08.08.2026
Ноттс Каунти
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