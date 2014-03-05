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    Оттмар Хитцфельд - статистика

    Тренер
    Имя Оттмар
    Фамилия Хитцфельд
    Гражданство Германия
    Дата рождения 12 января 1949
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Швейцария 3 2 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.03.2014 Швейцария 2 : 2 Хорватия
    30.05.2014 Швейцария 1 : 0 Ямайка
    03.06.2014 Швейцария 2 : 0 Перу
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