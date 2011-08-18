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    Мариуш Лэкэтуш - статистика

    Тренер
    Имя Мариуш
    Фамилия Лэкэтуш
    Гражданство Румыния
    Дата рождения 5 апреля 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    ФКСБ 3 1 0 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.08.2011 ФКСБ 2 : 0 ЦСКА
    25.08.2011 ЦСКА 1 : 1 ФКСБ
    15.09.2011 ФКСБ 0 : 0 Шальке-04
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