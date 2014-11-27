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    Иоан Андоне - статистика

    Тренер
    Имя Иоан
    Фамилия Андоне
    Гражданство Румыния
    Дата рождения 15 марта 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Аполлон 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.11.2014 Цюрих 3 : 1 Аполлон
    11.12.2014 Аполлон 0 : 2 Вильярреал
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