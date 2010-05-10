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    Константин Пачкория

    Тренер
    Имя Константин
    Отчество Александрович
    Фамилия Пачкория
    Гражданство Россия
    Дата рождения 28 июня 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо Бр 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.05.2010 Динамо Бр 1 : 0 Авангард
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