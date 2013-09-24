Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мартин Йол - статистика

    Тренер
    Имя Мартин
    Фамилия Йол
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 16 января 1956
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Фулхэм 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.09.2013 Фулхэм 2 : 1 Эвертон
    29.10.2013 Лестер 4 : 3 Фулхэм
    • Читайте нас: 