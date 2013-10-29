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Мартин Йол
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Мартин Йол - статистика
Нидерланды
16 января 1956 (70)
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Англия. Кубок Лиги 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Англия. Кубок 2012/2013
Англия. Кубок Лиги 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Англия. Кубок 2011/2012
Англия. Кубок Лиги 2011/2012
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Кубок Английской Лиги 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
В
П
Н
Фулхэм
2
1
1
0
Англия. Кубок Лиги, 4 раунд
Лестер
4 : 3
29.10.2013
Фулхэм
Англия. Кубок Лиги, 3 раунд
Фулхэм
2 : 1
24.09.2013
Эвертон
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