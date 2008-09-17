Луис Арагонес - статистика
Тренер
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Арагонес
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|28 июля 1938
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Арагонес
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|28 июля 1938
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Фенербахче
|6
|0
|4
|2
|Дата
|Матч
|17.09.2008
|Порту
|3 : 1
|Фенербахче
|30.09.2008
|Фенербахче
|0 : 0
|Динамо
|21.10.2008
|Фенербахче
|2 : 5
|Арсенал
|05.11.2008
|Арсенал
|0 : 0
|Фенербахче
|25.11.2008
|Фенербахче
|1 : 2
|Порту
|10.12.2008
|Динамо
|1 : 0
|Фенербахче