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    Луис Арагонес - статистика

    Тренер
    Имя Луис
    Фамилия Арагонес
    Гражданство Испания
    Дата рождения 28 июля 1938
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Фенербахче 6 0 4 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.09.2008 Порту 3 : 1 Фенербахче
    30.09.2008 Фенербахче 0 : 0 Динамо
    21.10.2008 Фенербахче 2 : 5 Арсенал
    05.11.2008 Арсенал 0 : 0 Фенербахче
    25.11.2008 Фенербахче 1 : 2 Порту
    10.12.2008 Динамо 1 : 0 Фенербахче
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