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    Брюс Риох - статистика

    Тренер
    Имя Брюс
    Фамилия Риох
    Гражданство Англия
    Дата рождения 6 сентября 1947
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ольборг 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.07.2009 Ольборг 0 : 0 Славия
    23.07.2009 Славия 3 : 1 Ольборг
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