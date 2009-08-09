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    Алессандро Костакурта - статистика

    Тренер
    Имя Алессандро
    Фамилия Костакурта
    Гражданство Италия
    Дата рождения 24 апреля 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Мантова 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.08.2009 Мантова 3 : 1 Про Патриа
    15.08.2009 Кьево 3 : 0 Мантова
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