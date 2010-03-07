Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Александр Трошкин - статистика

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Николаевич
    Фамилия Трошкин
    Гражданство Украина
    Дата рождения 20 июня 1955
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Кривбасс 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.03.2010 Кривбасс 0 : 1 Таврия
    • Читайте нас: 