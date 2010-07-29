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    Слободан Крчмаревич - статистика

    Тренер
    Имя Слободан
    Фамилия Крчмаревич
    Гражданство Сербия
    Дата рождения 12 июня 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Аполлон 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    29.07.2010 Сибирь 1 : 0 Аполлон
    05.08.2010 Аполлон 2 : 1 Сибирь
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