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Вацлав Котал
Статистика
Вацлав Котал - статистика
Чехия
2 октября 1952 (74)
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Статистика
Статистика по турнирам
Лига Европы 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Товарищеские матчи 2022
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Лига Европы 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
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Лига Европы 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Чехия. Гамбринус лига 2013/2014
Чехия. Гамбринус лига 2012/2013
Чехия. Гамбринус лига 2011/2012
Чехия. Гамбринус лига 2010/2011
Команда
И
В
П
Н
Спарта
10
5
4
1
Лига Европы, 1/16 финала
Спарта
4 : 1
22.02.2024
Галатасарай
Лига Европы, 1/16 финала
Галатасарай
3 : 2
15.02.2024
Спарта
Лига Европы, 6 тур
Арис
1 : 3
14.12.2023
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
1 : 0
30.11.2023
Бетис
Лига Европы, 4 тур
Рейнджерс
2 : 1
09.11.2023
Спарта
Лига Европы, 3 тур
Спарта
0 : 0
26.10.2023
Рейнджерс
Лига Европы, 2 тур
Бетис
2 : 1
05.10.2023
Спарта
Лига Европы, 1 тур
Спарта
3 : 2
21.09.2023
Арис
Лига Европы, 4 раунд
Спарта
4 : 1
31.08.2023
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 раунд
Динамо Загреб
3 : 1
24.08.2023
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