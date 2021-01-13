Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи 2013 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009