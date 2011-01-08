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    Жан Тигана - статистика

    Тренер
    Имя Жан
    Фамилия Тигана
    Гражданство Франция
    Дата рождения 23 июня 1955
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Бордо 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.01.2011 Бордо 3 : 1 Руан
    22.01.2011 Анжер 1 : 0 Бордо
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