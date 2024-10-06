Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вандерлей Лушембургу - статистика

Бразилия
10 мая 1952 (74)
Тренер
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Коринтианс
29
6
13
10
Бразилия. Серия А, 29 тур
Коринтианс
2 : 2
06.10.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 28 тур
Сан-Паулу
3 : 1
29.09.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 27 тур
Коринтианс
3 : 0
21.09.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ботафого
2 : 1
15.09.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 25 тур
Коринтианс
2 : 1
01.09.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 24 тур
Форталеза
1 : 0
25.08.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 23 тур
Флуминенсе
0 : 0
18.08.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 22 тур
Коринтианс
1 : 1
11.08.2024
Брагантино
Бразилия. Серия А, 21 тур
Коринтианс
1 : 1
04.08.2024
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 20 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
29.07.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коринтианс
1 : 2
26.07.2024
Гремио
Бразилия. Серия А, 18 тур
Баия
0 : 1
21.07.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 17 тур
Коринтианс
2 : 1
17.07.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 16 тур
Васко да Гама
2 : 0
11.07.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 15 тур
Крузейро
3 : 0
07.07.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 14 тур
Коринтианс
3 : 2
05.07.2024
Витория
Бразилия. Серия А, 13 тур
Палмейрас
2 : 0
02.07.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 12 тур
Коринтианс
1 : 1
27.06.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 11 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
23.06.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 10 тур
Интернасьонал
1 : 0
20.06.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 9 тур
Коринтианс
2 : 2
16.06.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Гойяненсе
2 : 2
12.06.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 7 тур
Коринтианс
0 : 1
19.05.2024
Ботафого
Бразилия. Серия А, 6 тур
Фламенго
2 : 0
11.05.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
0 : 0
05.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коринтианс
3 : 0
28.04.2024
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Брагантино
1 : 0
21.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 2 тур
Жувентуде
2 : 0
18.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
0 : 0
14.04.2024
Атлетико Минейро
Главные новости
ФотоФанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
3
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
7
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
7
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
2
Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
15:55
4
Бубнов знает, кого нужно было назначить в «Ахмат» вместо Гусева: «Они сильнее Ролана»
15:32
2
Батраков может покинуть «Галатасарай» зимой
15:18
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+