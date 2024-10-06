Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А, 29 тур
Бразилия. Серия А, 28 тур
Бразилия. Серия А, 27 тур
Бразилия. Серия А, 26 тур
Бразилия. Серия А, 25 тур
Бразилия. Серия А, 24 тур
Бразилия. Серия А, 23 тур
Бразилия. Серия А, 22 тур
Бразилия. Серия А, 21 тур
Бразилия. Серия А, 20 тур
Бразилия. Серия А, 19 тур
Бразилия. Серия А, 18 тур
Бразилия. Серия А, 17 тур
Бразилия. Серия А, 16 тур
Бразилия. Серия А, 15 тур
Бразилия. Серия А, 14 тур
Бразилия. Серия А, 13 тур
Бразилия. Серия А, 12 тур
Бразилия. Серия А, 11 тур
Бразилия. Серия А, 10 тур