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Бранко Иванкович
Статистика
Бранко Иванкович - статистика
Оман
Хорватия
28 февраля 1954 (72)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Кубок арабских наций 2025
Отбор Кубка Азии 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Кубок Персидского Залива 2024
Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2024/2025
Кубок Азии 2023
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024
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И
В
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Оман
2
1
1
0
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
4 : 1
07.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
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3 : 0
05.06.2026
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