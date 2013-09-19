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    Бранко Иванкович - статистика

    Тренер
    Имя Бранко
    Фамилия Иванкович
    Гражданство Хорватия
    Дата рождения 28 февраля 1954
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо 3 0 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.09.2013 Динамо 1 : 2 Черноморец
    03.10.2013 Лудогорец 3 : 0 Динамо
    24.10.2013 Динамо 0 : 0 ПСВ
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