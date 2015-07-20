Эдуард Демин - статистика
Тренер
|Имя
|Эдуард
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Демин
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|26 марта 1974
|Имя
|Эдуард
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Демин
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|26 марта 1974
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Орел
|17
|3
|10
|4
|Дата
|Матч
|20.07.2015
|Зенит
|0 : 1
|Орел
|28.07.2015
|Орел
|0 : 2
|Чертаново
|03.08.2015
|Авангард
|1 : 0
|Орел
|11.08.2015
|Орел
|0 : 0
|Калуга
|17.08.2015
|Витязь
|1 : 0
|Орел
|24.08.2015
|Орел
|1 : 0
|Динамо Бр
|31.08.2015
|Арсенал-2
|2 : 1
|Орел
|07.09.2015
|Орел
|0 : 0
|Металлург Л
|14.09.2015
|Локомотив
|1 : 0
|Орел
|21.09.2015
|Энергомаш
|1 : 1
|Орел
|27.09.2015
|Орел
|0 : 0
|Рязань
|04.10.2015
|Торпедо
|2 : 0
|Орел
|11.10.2015
|Орел
|0 : 3
|Тамбов
|18.10.2015
|Чертаново
|2 : 0
|Орел
|25.10.2015
|Орел
|0 : 1
|Авангард
|01.11.2015
|Калуга
|3 : 1
|Орел
|08.11.2015
|Орел
|1 : 0
|Витязь