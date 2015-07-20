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    Эдуард Демин - статистика

    Тренер
    Имя Эдуард
    Отчество Викторович
    Фамилия Демин
    Гражданство Россия
    Дата рождения 26 марта 1974
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Орел 17 3 10 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.07.2015 Зенит 0 : 1 Орел
    28.07.2015 Орел 0 : 2 Чертаново
    03.08.2015 Авангард 1 : 0 Орел
    11.08.2015 Орел 0 : 0 Калуга
    17.08.2015 Витязь 1 : 0 Орел
    24.08.2015 Орел 1 : 0 Динамо Бр
    31.08.2015 Арсенал-2 2 : 1 Орел
    07.09.2015 Орел 0 : 0 Металлург Л
    14.09.2015 Локомотив 1 : 0 Орел
    21.09.2015 Энергомаш 1 : 1 Орел
    27.09.2015 Орел 0 : 0 Рязань
    04.10.2015 Торпедо 2 : 0 Орел
    11.10.2015 Орел 0 : 3 Тамбов
    18.10.2015 Чертаново 2 : 0 Орел
    25.10.2015 Орел 0 : 1 Авангард
    01.11.2015 Калуга 3 : 1 Орел
    08.11.2015 Орел 1 : 0 Витязь
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