Радик Ямлиханов
Тренер
|Имя
|Радик
|Отчество
|Рамилевич
|Фамилия
|Ямлиханов
|Команда
|Выбор-Курбатово
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|30 января 1968
|Имя
|Радик
|Отчество
|Рамилевич
|Фамилия
|Ямлиханов
|Команда
|Выбор-Курбатово
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|30 января 1968
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Выбор-Курбатово
|16
|4
|6
|6
|Дата
|Матч
|22.08.2014
|Витязь
|0 : 2
|Выбор-Курбатово
|27.08.2014
|Выбор-Курбатово
|0 : 2
|Рязань
|11.09.2014
|Выбор-Курбатово
|0 : 0
|Динамо Бр
|17.09.2014
|Калуга
|0 : 0
|Выбор-Курбатово
|23.09.2014
|Выбор-Курбатово
|0 : 0
|Авангард
|29.09.2014
|Подолье
|1 : 2
|Выбор-Курбатово
|11.10.2014
|Выбор-Курбатово
|1 : 1
|Металлург Л
|23.10.2014
|Выбор-Курбатово
|2 : 0
|Арсенал-2
|29.10.2014
|Зенит
|0 : 0
|Выбор-Курбатово
|04.11.2014
|Выбор-Курбатово
|0 : 0
|Локомотив
|10.11.2014
|Факел
|1 : 0
|Выбор-Курбатово
|17.04.2015
|Рязань
|3 : 0
|Выбор-Курбатово
|30.04.2015
|Динамо Бр
|3 : 0
|Выбор-Курбатово
|06.05.2015
|Выбор-Курбатово
|0 : 3
|Калуга
|12.05.2015
|Авангард
|3 : 0
|Выбор-Курбатово