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    Анзор Исмаилов - статистика

    Тренер
    Имя Анзор
    Отчество Аламатович
    Фамилия Исмаилов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 15 декабря 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ахмат (мол) 28 3 14 11
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.03.2010 Сибирь (мол) 0 : 0 Ахмат (мол)
    19.03.2010 Ахмат (мол) 0 : 0 Ростов (мол)
    09.04.2010 Спартак М (мол) 4 : 1 Ахмат (мол)
    17.04.2010 Ахмат (мол) 1 : 0 Динамо (мол)
    24.04.2010 Зенит (мол) 0 : 0 Ахмат (мол)
    30.04.2010 Ахмат (мол) 1 : 1 Локомотив (мол)
    05.05.2010 Томь (мол) 3 : 0 Ахмат (мол)
    09.05.2010 ЦСКА (мол) 5 : 1 Ахмат (мол)
    13.05.2010 Ахмат (мол) 1 : 1 Раменское
    07.07.2010 Спартак Нч (мол) 1 : 1 Ахмат (мол)
    17.07.2010 Ахмат (мол) 1 : 1 Амкар (мол)
    24.07.2010 Анжи (мол) 1 : 1 Ахмат (мол)
    05.08.2010 Ростов (мол) 2 : 0 Ахмат (мол)
    14.08.2010 Ахмат (мол) 3 : 0 Рубин (мол)
    20.08.2010 Кр. Советов (мол) 2 : 0 Ахмат (мол)
    27.08.2010 Ахмат (мол) 0 : 2 Спартак М (мол)
    11.09.2010 Динамо (мол) 1 : 0 Ахмат (мол)
    19.09.2010 Ахмат (мол) 0 : 4 Зенит (мол)
    25.09.2010 Локомотив (мол) 4 : 0 Ахмат (мол)
    01.10.2010 Ахмат (мол) 1 : 1 Томь (мол)
    16.10.2010 Ахмат (мол) 3 : 1 ЦСКА (мол)
    22.10.2010 Раменское 0 : 0 Ахмат (мол)
    30.10.2010 Ахмат (мол) 0 : 1 Спартак Нч (мол)
    05.11.2010 Амкар (мол) 3 : 1 Ахмат (мол)
    12.11.2010 Ахмат (мол) 0 : 0 Анжи (мол)
    28.11.2010 Ахмат (мол) 0 : 1 Сибирь (мол)
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