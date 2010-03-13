Анзор Исмаилов - статистика
Тренер
|Имя
|Анзор
|Отчество
|Аламатович
|Фамилия
|Исмаилов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|15 декабря 1972
|Имя
|Анзор
|Отчество
|Аламатович
|Фамилия
|Исмаилов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|15 декабря 1972
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Ахмат (мол)
|28
|3
|14
|11
|Дата
|Матч
|13.03.2010
|Сибирь (мол)
|0 : 0
|Ахмат (мол)
|19.03.2010
|Ахмат (мол)
|0 : 0
|Ростов (мол)
|09.04.2010
|Спартак М (мол)
|4 : 1
|Ахмат (мол)
|17.04.2010
|Ахмат (мол)
|1 : 0
|Динамо (мол)
|24.04.2010
|Зенит (мол)
|0 : 0
|Ахмат (мол)
|30.04.2010
|Ахмат (мол)
|1 : 1
|Локомотив (мол)
|05.05.2010
|Томь (мол)
|3 : 0
|Ахмат (мол)
|09.05.2010
|ЦСКА (мол)
|5 : 1
|Ахмат (мол)
|13.05.2010
|Ахмат (мол)
|1 : 1
|Раменское
|07.07.2010
|Спартак Нч (мол)
|1 : 1
|Ахмат (мол)
|17.07.2010
|Ахмат (мол)
|1 : 1
|Амкар (мол)
|24.07.2010
|Анжи (мол)
|1 : 1
|Ахмат (мол)
|05.08.2010
|Ростов (мол)
|2 : 0
|Ахмат (мол)
|14.08.2010
|Ахмат (мол)
|3 : 0
|Рубин (мол)
|20.08.2010
|Кр. Советов (мол)
|2 : 0
|Ахмат (мол)
|27.08.2010
|Ахмат (мол)
|0 : 2
|Спартак М (мол)
|11.09.2010
|Динамо (мол)
|1 : 0
|Ахмат (мол)
|19.09.2010
|Ахмат (мол)
|0 : 4
|Зенит (мол)
|25.09.2010
|Локомотив (мол)
|4 : 0
|Ахмат (мол)
|01.10.2010
|Ахмат (мол)
|1 : 1
|Томь (мол)
|16.10.2010
|Ахмат (мол)
|3 : 1
|ЦСКА (мол)
|22.10.2010
|Раменское
|0 : 0
|Ахмат (мол)
|30.10.2010
|Ахмат (мол)
|0 : 1
|Спартак Нч (мол)
|05.11.2010
|Амкар (мол)
|3 : 1
|Ахмат (мол)
|12.11.2010
|Ахмат (мол)
|0 : 0
|Анжи (мол)
|28.11.2010
|Ахмат (мол)
|0 : 1
|Сибирь (мол)