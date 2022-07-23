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    Михаил Куприянов - статистика

    Тренер
    Имя Михаил
    Отчество Владимирович
    Фамилия Куприянов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 7 июля 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    СКА 18 6 6 6
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.07.2022 Алания-2 2 : 2 СКА
    30.07.2022 СКА 2 : 0 Дружба
    07.08.2022 Легион 0 : 1 СКА
    14.08.2022 СКА 0 : 2 Черноморец
    21.08.2022 Динамо 0 : 0 СКА
    27.08.2022 Машук-КМВ 0 : 0 СКА
    04.09.2022 СКА 0 : 1 Чайка
    09.09.2022 Ессентуки 2 : 2 СКА
    18.09.2022 СКА 3 : 1 Форте
    25.09.2022 Спартак-Нальчик 1 : 1 СКА
    01.10.2022 СКА 1 : 0 Ротор
    08.10.2022 Биолог-Новокубанск 4 : 1 СКА
    15.10.2022 СКА 0 : 1 Кубань Холдинг
    22.10.2022 Дружба 1 : 0 СКА
    29.10.2022 СКА 1 : 0 Легион
    04.11.2022 Черноморец 4 : 0 СКА
    09.11.2022 СКА 1 : 1 Динамо
    13.11.2022 СКА 2 : 0 Машук-КМВ
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