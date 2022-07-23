Михаил Куприянов - статистика
Тренер
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Куприянов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|7 июля 1973
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Куприянов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|7 июля 1973
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|СКА
|18
|6
|6
|6
|Дата
|Матч
|23.07.2022
|Алания-2
|2 : 2
|СКА
|30.07.2022
|СКА
|2 : 0
|Дружба
|07.08.2022
|Легион
|0 : 1
|СКА
|14.08.2022
|СКА
|0 : 2
|Черноморец
|21.08.2022
|Динамо
|0 : 0
|СКА
|27.08.2022
|Машук-КМВ
|0 : 0
|СКА
|04.09.2022
|СКА
|0 : 1
|Чайка
|09.09.2022
|Ессентуки
|2 : 2
|СКА
|18.09.2022
|СКА
|3 : 1
|Форте
|25.09.2022
|Спартак-Нальчик
|1 : 1
|СКА
|01.10.2022
|СКА
|1 : 0
|Ротор
|08.10.2022
|Биолог-Новокубанск
|4 : 1
|СКА
|15.10.2022
|СКА
|0 : 1
|Кубань Холдинг
|22.10.2022
|Дружба
|1 : 0
|СКА
|29.10.2022
|СКА
|1 : 0
|Легион
|04.11.2022
|Черноморец
|4 : 0
|СКА
|09.11.2022
|СКА
|1 : 1
|Динамо
|13.11.2022
|СКА
|2 : 0
|Машук-КМВ