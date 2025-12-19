Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Эрик Руа
Статистика
Эрик Руа - статистика
Франция
26 сентября 1967 - 17 июня 2026 (58)
Тренер
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Лига чемпионов 2024/2025
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Франция. Лига 1 2022/2023
Франция. Кубок лиги 2012/2013
Франция. Лига 1 2012/2013
Франция. Кубок 2011/2012
Франция. Кубок лиги 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Кубок 2010/2011
Франция. Кубок лиги 2010/2011
Франция. Лига 1 2010/2011
Команда
И
В
П
Н
Брест
1
0
0
1
Франция. Кубок, 1/32 финала
Авранш
1 : 1
19.12.2025
Брест
Главные новости
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
1
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
5
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
6
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
2
Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
15:55
4
Бубнов знает, кого нужно было назначить в «Ахмат» вместо Гусева: «Они сильнее Ролана»
15:32
2
Батраков может покинуть «Галатасарай» зимой
15:18
12
Мусаев может уйти из «Краснодара» в клуб из Лиги чемпионов
14:50
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+