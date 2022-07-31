Мирослав Кубик - статистика
Тренер
|Имя
|Мирослав
|Фамилия
|Кубик
|Команда
|Богемианс 1905
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|1 сентября 1951
|Имя
|Мирослав
|Фамилия
|Кубик
|Команда
|Богемианс 1905
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|1 сентября 1951
|Дата
|Матч
|Турнир
|19.03.2023
|Виктория
|1 : 2
|Богемианс 1905
|Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
|02.04.2023
|Богемианс 1905
|1 : 0
|Словацко
|Чехия. Фортуна Лига, 25 тур
|09.04.2023
|Сигма
|2 : 2
|Богемианс 1905
|Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Богемианс 1905
|30
|12
|8
|10
|Дата
|Матч
|31.07.2022
|Яблонец
|0 : 3
|Богемианс 1905
|06.08.2022
|Богемианс 1905
|3 : 3
|Баник
|13.08.2022
|Теплице
|0 : 1
|Богемианс 1905
|22.08.2022
|Богемианс 1905
|1 : 2
|Градец-Кралове
|27.08.2022
|Спарта
|1 : 1
|Богемианс 1905
|30.08.2022
|Богемианс 1905
|1 : 2
|Динамо
|04.09.2022
|Зброевка
|1 : 2
|Богемианс 1905
|11.09.2022
|Богемианс 1905
|0 : 2
|Слован
|18.09.2022
|Пардубице
|0 : 1
|Богемианс 1905
|01.10.2022
|Богемианс 1905
|1 : 1
|Виктория
|09.10.2022
|Словацко
|2 : 4
|Богемианс 1905
|15.10.2022
|Богемианс 1905
|1 : 1
|Сигма
|23.10.2022
|Млада Болеслав
|4 : 3
|Богемианс 1905
|30.10.2022
|Богемианс 1905
|1 : 4
|Славия
|05.11.2022
|Богемианс 1905
|3 : 2
|Фастав
|12.11.2022
|Баник
|4 : 1
|Богемианс 1905
|28.01.2023
|Богемианс 1905
|2 : 0
|Теплице
|05.02.2023
|Градец-Кралове
|0 : 2
|Богемианс 1905
|12.02.2023
|Богемианс 1905
|2 : 6
|Спарта
|19.02.2023
|Динамо
|1 : 0
|Богемианс 1905
|25.02.2023
|Богемианс 1905
|1 : 1
|Зброевка
|05.03.2023
|Слован
|1 : 3
|Богемианс 1905
|12.03.2023
|Богемианс 1905
|2 : 0
|Пардубице
|19.03.2023
|Виктория
|1 : 2
|Богемианс 1905
|02.04.2023
|Богемианс 1905
|1 : 0
|Словацко
|09.04.2023
|Сигма
|2 : 2
|Богемианс 1905
|16.04.2023
|Богемианс 1905
|0 : 0
|Млада Болеслав
|22.04.2023
|Славия
|0 : 0
|Богемианс 1905
|26.04.2023
|Фастав
|0 : 0
|Богемианс 1905
|30.04.2023
|Богемианс 1905
|0 : 0
|Яблонец