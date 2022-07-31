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    Мирослав Кубик - статистика

    Тренер
    Имя Мирослав
    Фамилия Кубик
    Команда Богемианс 1905
    Гражданство Чехия
    Дата рождения 1 сентября 1951
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    19.03.2023 Виктория 1 : 2 Богемианс 1905 Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
    02.04.2023 Богемианс 1905 1 : 0 Словацко Чехия. Фортуна Лига, 25 тур
    09.04.2023 Сигма 2 : 2 Богемианс 1905 Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Богемианс 1905 30 12 8 10
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    31.07.2022 Яблонец 0 : 3 Богемианс 1905
    06.08.2022 Богемианс 1905 3 : 3 Баник
    13.08.2022 Теплице 0 : 1 Богемианс 1905
    22.08.2022 Богемианс 1905 1 : 2 Градец-Кралове
    27.08.2022 Спарта 1 : 1 Богемианс 1905
    30.08.2022 Богемианс 1905 1 : 2 Динамо
    04.09.2022 Зброевка 1 : 2 Богемианс 1905
    11.09.2022 Богемианс 1905 0 : 2 Слован
    18.09.2022 Пардубице 0 : 1 Богемианс 1905
    01.10.2022 Богемианс 1905 1 : 1 Виктория
    09.10.2022 Словацко 2 : 4 Богемианс 1905
    15.10.2022 Богемианс 1905 1 : 1 Сигма
    23.10.2022 Млада Болеслав 4 : 3 Богемианс 1905
    30.10.2022 Богемианс 1905 1 : 4 Славия
    05.11.2022 Богемианс 1905 3 : 2 Фастав
    12.11.2022 Баник 4 : 1 Богемианс 1905
    28.01.2023 Богемианс 1905 2 : 0 Теплице
    05.02.2023 Градец-Кралове 0 : 2 Богемианс 1905
    12.02.2023 Богемианс 1905 2 : 6 Спарта
    19.02.2023 Динамо 1 : 0 Богемианс 1905
    25.02.2023 Богемианс 1905 1 : 1 Зброевка
    05.03.2023 Слован 1 : 3 Богемианс 1905
    12.03.2023 Богемианс 1905 2 : 0 Пардубице
    19.03.2023 Виктория 1 : 2 Богемианс 1905
    02.04.2023 Богемианс 1905 1 : 0 Словацко
    09.04.2023 Сигма 2 : 2 Богемианс 1905
    16.04.2023 Богемианс 1905 0 : 0 Млада Болеслав
    22.04.2023 Славия 0 : 0 Богемианс 1905
    26.04.2023 Фастав 0 : 0 Богемианс 1905
    30.04.2023 Богемианс 1905 0 : 0 Яблонец
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