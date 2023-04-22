Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эмилио Феррера - статистика

Серен
Бельгия
19 июня 1967 (59)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Серен
34
5
24
5
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Серен
0 : 2
11.03.2023
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
04.03.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Серен
0 : 2
25.02.2023
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Серен
1 : 1
18.02.2023
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Шарлеруа
3 : 0
11.02.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Серен
2 : 1
04.02.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Генк
4 : 0
29.01.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Серен
0 : 1
22.01.2023
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Кортрейк
3 : 2
18.01.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Серен
1 : 1
14.01.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Остенде
1 : 2
07.01.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Серен
0 : 1
23.12.2022
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Оуд-Хеверли
5 : 0
11.11.2022
Серен
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Серен
1 : 2
05.11.2022
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Серен
1 : 2
30.10.2022
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Гент
2 : 1
23.10.2022
Серен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серен
0 : 1
18.10.2022
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Вестерло
2 : 2
14.10.2022
Серен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Серен
1 : 1
08.10.2022
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
0 : 2
30.09.2022
Серен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
2 : 1
16.09.2022
Серен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серен
0 : 2
10.09.2022
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Мехелен
2 : 3
03.09.2022
Серен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Серен
0 : 4
27.08.2022
Генк
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Эйпен
1 : 3
19.08.2022
Серен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Серен
0 : 1
13.08.2022
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Андерлехт
3 : 1
07.08.2022
Серен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Серен
0 : 1
31.07.2022
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Зюлте-Варегем
2 : 0
23.07.2022
Серен
Главные новости
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
1
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
5
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
6
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
2
Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
15:55
4
Бубнов знает, кого нужно было назначить в «Ахмат» вместо Гусева: «Они сильнее Ролана»
15:32
2
Батраков может покинуть «Галатасарай» зимой
15:18
12
Мусаев может уйти из «Краснодара» в клуб из Лиги чемпионов
14:50
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+