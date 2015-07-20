Алексей Липатников - статистика
Тренер
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Леонидович
|Фамилия
|Липатников
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|20 июля 1964
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Леонидович
|Фамилия
|Липатников
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|20 июля 1964
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Динамо
|18
|1
|14
|3
|Дата
|Матч
|20.07.2015
|Динамо
|1 : 3
|Сызрань-2003
|28.07.2015
|Челябинск
|3 : 0
|Динамо
|03.08.2015
|Динамо
|1 : 1
|Носта
|10.08.2015
|Лада-Тольятти
|2 : 1
|Динамо
|16.08.2015
|Динамо
|1 : 2
|Зенит-Ижевск
|21.08.2015
|Динамо
|0 : 1
|Нефтехимик
|28.08.2015
|Химик
|3 : 0
|Динамо
|03.09.2015
|Динамо
|2 : 2
|Пари НН
|09.09.2015
|Волга
|1 : 0
|Динамо
|15.09.2015
|Динамо
|0 : 3
|Челябинск
|19.09.2015
|Носта
|1 : 1
|Динамо
|27.09.2015
|Динамо
|2 : 3
|Лада-Тольятти
|03.10.2015
|Зенит-Ижевск
|3 : 2
|Динамо
|08.10.2015
|Нефтехимик
|5 : 0
|Динамо
|14.10.2015
|Динамо
|1 : 2
|Химик
|20.10.2015
|Пари НН
|1 : 0
|Динамо
|26.10.2015
|Динамо
|2 : 1
|Волга
|01.11.2015
|Сызрань-2003
|2 : 0
|Динамо