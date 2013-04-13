Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Петер Шоттель - статистика

Грёдиг
Австрия
26 марта 1967 (59)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Рапид
22
6
9
7
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Рапид
2 : 0
13.04.2013
Винер-Нойштадт
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
06.04.2013
Рапид
Австрия. Бундеслига, 27 тур
Рид
3 : 2
30.03.2013
Рапид
Австрия. Бундеслига, 26 тур
Рапид
1 : 1
16.03.2013
Адмира
Австрия. Бундеслига, 25 тур
Рапид
2 : 2
09.03.2013
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 24 тур
Вольфсберг
2 : 1
03.03.2013
Рапид
Австрия. Бундеслига, 23 тур
Рапид
1 : 1
27.02.2013
Штурм
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Зальцбург
3 : 3
24.02.2013
Рапид
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Рапид
1 : 2
17.02.2013
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Винер-Нойштадт
1 : 0
15.12.2012
Рапид
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Рапид
0 : 2
11.11.2012
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
2 : 1
03.11.2012
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Рапид
2 : 0
28.10.2012
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия
2 : 0
21.10.2012
Рапид
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Рапид
1 : 1
07.10.2012
Винер-Нойштадт
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Рапид
0 : 0
15.09.2012
Адмира
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсберг
1 : 0
26.08.2012
Рапид
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Рапид
3 : 0
18.08.2012
Штурм
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Зальцбург
0 : 2
12.08.2012
Рапид
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Рапид
0 : 3
05.08.2012
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Винер-Нойштадт
0 : 1
28.07.2012
Рапид
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Рапид
4 : 0
21.07.2012
Адмира Ваккер
Главные новости
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
1
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
5
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
6
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
1
Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
15:55
4
Бубнов знает, кого нужно было назначить в «Ахмат» вместо Гусева: «Они сильнее Ролана»
15:32
2
Батраков может покинуть «Галатасарай» зимой
15:18
12
Мусаев может уйти из «Краснодара» в клуб из Лиги чемпионов
14:50
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+