Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Кубок Конфедераций 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Европы 2009/2010