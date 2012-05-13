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Бортоло Мутти
Статистика
Бортоло Мутти - статистика
Италия
11 августа 1954 (72)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Команда
И
В
П
Н
Палермо
23
5
10
8
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
2 : 0
13.05.2012
Палермо
Италия. Серия А, 37 тур
Палермо
4 : 4
06.05.2012
Кьево
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
2 : 0
01.05.2012
Палермо
Италия. Серия А, 35 тур
Палермо
1 : 1
28.04.2012
Катания
Италия. Серия А, 33 тур
Палермо
1 : 2
25.04.2012
Парма
Италия. Серия А, 34 тур
Чезена
2 : 2
22.04.2012
Палермо
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
0 : 0
11.04.2012
Палермо
Италия. Серия А, 31 тур
Палермо
0 : 2
07.04.2012
Ювентус
Италия. Серия А, 30 тур
Болонья
1 : 3
01.04.2012
Палермо
Италия. Серия А, 29 тур
Палермо
1 : 1
24.03.2012
Удинезе
Италия. Серия А, 28 тур
Лечче
1 : 1
18.03.2012
Палермо
Италия. Серия А, 27 тур
Палермо
0 : 1
10.03.2012
Рома
Италия. Серия А, 26 тур
Палермо
0 : 4
03.03.2012
Милан
Италия. Серия А, 25 тур
Сиена
4 : 1
26.02.2012
Палермо
Италия. Серия А, 24 тур
Палермо
5 : 1
19.02.2012
Лацио
Италия. Серия А, 23 тур
Кальяри
2 : 1
11.02.2012
Палермо
Италия. Серия А, 22 тур
Палермо
2 : 1
05.02.2012
Аталанта
Италия. Серия А, 21 тур
Интер
4 : 4
01.02.2012
Палермо
Италия. Серия А, 20 тур
Палермо
2 : 0
29.01.2012
Новара
Италия. Серия А, 19 тур
Палермо
5 : 3
22.01.2012
Дженоа
Италия. Серия А, 18 тур
Кьево
1 : 0
15.01.2012
Палермо
Италия. Серия А, 17 тур
Палермо
1 : 3
08.01.2012
Наполи
Италия. Серия А, 1 тур
Новара
2 : 2
21.12.2011
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