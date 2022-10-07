Обзор букмекерской конторы МарафонБет (Марафон)

Букмекерская контора «Марафон» работает с 1997 года. В 2010 году компания ООО «БК Марафон» получила лицензию на работу в России №14 от ФНС РФ. У компании есть банковская гарантия в размере 500 000 000 рублей.

БК Marathonbet принимает ставки на спорт и киберспорт. Выбор спортивных событий огромный. Роспись на высоком уровне. Букмекер выделяется высокими коэффициентами. Играть на сайте БК Marathonbet.ru могут только граждане РФ в возрасте от 18-ти лет, которые прошли процедуру регистрации и идентификации. Основной язык сайта русский, тип валюты — российский рубль.

Главные плюсы БК Marathonbet:

Большой выбор видов спорта для ставки;

Роспись матчей, включая ставки на статистику в футболе и хоккее;

Матчи в линии с 0% маржи;

Приветственный бонус до 30 000 и 6 000 рублей;

Программа лояльности;

Аналог тотализатора.

У букмекера есть мобильное приложение для смартфонов с ОС iOS и Android. За регистрацию и установку приложения предусмотрен дополнительный бонус в размере 3 000 рублей.

В нашем обзоре рассмотрим ключевые особенности официального сайта, регистрацию и идентификацию, виды ставок, способы платежей, преимущества от установки мобильного приложения.

Обзор сайта букмекерской конторы МарафонБет

Официальный сайт букмекера «Марафон» доступен по адресу marathonbet.ru. Основные цвета игрового портала — белый и бирюзовый.

Главная страница БК

На главной странице доступно удобное горизонтальное меню с быстрым переходом по основным разделам портала:

Сервисы (информация о букмекере и правила игры);

Результаты;

Статистика;

Настройки (вид коэффициент, отображение изменения коэффициентов, вид росписи);

Чат;

Приложения;

Акции;

Вход;

Регистрация.

В левой части главной страницы идет перечисление всех видов спорта, на которые букмекер принимает ставки. Сперва идут популярные игры, затем перечисление всех дисциплин в алфавитном порядке. Всего более 30 видов спорта. Центральную часть занимает роспись Live событий и популярных игр дня. Есть возможность выбора по видам спорта и игр с 0% маржи. В правой части центральной части сайта находится перечень всех акционных предложений, которые предлагает БК Marathonbet.

Нижняя часть сайта БК

В подвале главной страницы идет перечень всех платежных систем, ссылка на чат с саппорт и социальные сети. Есть информация о букмекере и правила игры.

Регистрация и идентификация

Размещать ставки в букмекерской конторе «Марафон» могут только зарегистрированные клиенты из России в возрасте старше 18 лет. Это общие требования у всех лицензированных букмекеров России.

Регистрация, шаг№1

Для создания учетной записи необходимо открыть вкладку «Регистрация». При переходе по ней появится регистрационная анкета:

Номер телефона;

Дата рождения;

Адрес электронной почты;

Пароль.

Для завершения процедуры необходимо дать согласие с правилами работы букмекера и на обработку персональных данных. После этого нажать «Зарегистрироваться». В анкете можно подписаться на получение рекламных сообщений от букмекера.

Регистрация, шаг №2

После регистрации аккаунта необходимо подтвердить персональные данные. Информацию о себе можно заполнить в личном кабинете в разделе «Мой счет» — «Личные данные». При регистрации аккаунта на сайте букмекера, клиент обязан пройти регистрацию и верификацию на сайте ЕЦУПС. Если у вас есть подтвержденная запись на 1cupis.ru, то повторная верификация не требуется.

Клиентам, которые не имеют учетной записи на ЕЦУПС, предлагают два варианта верификации счета. Есть упрощенная и полная идентификация. Для прохождения упрощенной процедуры подтверждения данных о клиенте необходимо выбрать «Упрощенная идентификация» на сайте БК. Далее заполнить анкету:

Серия и номер паспорта;

Дата рождения;

Фамилия;

Имя;

Отчество;

ИНН или СНИЛС.

Букмекер может потребовать предоставить фото документов, подтверждающий указанные данные.

Полную идентификацию можно пройти в салонах CONTACT и «Связной». С собой необходимо иметь паспорт и обратиться к сотрудникам офиса. Стоимость услуги 150 и 300 рублей.

Бонус за регистрацию

За регистрацию аккаунта предусмотрен бонус. Игроки могут выбрать возврат по экспрессам до 30 000 рублей или до 6 000 рублей на бонусный баланс. При первом пополнении счета можно использовать только один из представленных бонусов.

Бонус за регистрацию

В рамках акции «Экспресс возврат» необходимо пополнить счет на сумму от 500 рублей с промокодом 3XNEWBONUS. Ежедневно клиент получает возврат 10% от ставок типа «Экспресс» с тремя и более событиями, с коэффициентом каждого не менее 1,50. Бонус активен в течение шести недель. Каждую неделю можно забрать фрибет до 1 750 рублей. Полученный фрибет можно использовать в течение 30 дней. Выигрыш по фрибету доступен к выводу без отыгрыша.

Для получения бонуса до 6 000 рублей необходимо пополнить счет на сумму от 500 рублей с промокодом 3XBEWBS. Игрок получает 100% от депозита на бонусный счет. Перевод денег с бонусного счета на основной возможен через квалифицирующие ставки. оборот ставок х5 от суммы депозита. В зачет идут все пари в Live с коэффициентом от 1,50. На отыгрыш есть 14 дней.

Бонус за установку приложения

Дополнительный бонус за регистрацию можно забрать в приложении. После установки приложения необходимо пополнить счет на 500 рублей и более с указанием промокода MOBBON. Для получения бонуса необходимо сделать одно или несколько пари на сумму депозита с коэффициентом от 1,50 в Live. Бонус равен 100% от суммы ставки. Общая сумма вознаграждения 3 000 рублей. Клиент может получить три бонуса по 1 000 рублей за три пополнения счета и квалификационные ставки. Ввод промокода только при первом пополнении счета.

Игровые возможности БК МарафонБет

Ставки на спорт в букмекерской конторе «Марафон» представлены в четырех разделах. Клиенты БК могут выбрать:

Спорт;

Live;

Киберспорт;

Суперприз 5 000 000.

В разделе «Спорт» представлены все ставки на спортивные соревнования. На странице идет перечень популярных событий с росписью основных исходов. После топовых матчей идет перечисление всех видов спорта для ставок. В линии БК порядка 30 дисциплин. Есть ставки на результаты отдельных игр и турниров. Выбор долгосрочных пари большой. Максимальное представительство у футбола, хоккея, тенниса, баскетбола. На эти дисциплины самая широкая роспись. В футболе можно поставить на тоталы, голы, форы, интервалы, таймы, угловые и другие рынки. Всего более 500 вариантов. В хоккее более 200 вариантов ставки на матчи КХЛ и НХЛ.

Ставки на спорт

В раздел Live переходят большинство игр, представленных в прематче. На сайте можно выбрать игры по категориям и видам спорта. К большинству событий есть анимированное отображение развития матча. Есть прямые трансляции. Они доступны зарегистрированным пользователям.

В раздел киберспорт вынесены все дисциплины, связанные с этим направлением. Клиенты БК Marathonbet могут сделать ставки на CS: GO, Dota 2, Rainbow 6, League of Legends. В зависимости от дисциплины количество событий в росписи от 3 до 70.

Ставки на киберспорт

В разделе «Суперприз» можно поучаствовать в розыгрыше 5 000 000 рублей. Букмекер «Марафон» предлагает матч и подборку из 12 вопросов, относительно различных результатов игры: точный счет, тотал угловых, кто получит красную карточку, количество желтых карточек и так далее. Если правильно ответить на все 12 вопросов, то можно стать обладателем 5 000 000 рублей. Один неверный ответ в купоне принесет выигрыш 250 000.

Розыгрыш Суперприза

Размер коэффициентов у «Марафон» один из самых высоких на отечественном рынке беттинга. Средний размер маржи в линии 4-6%. Самые высокие коэффициенты предлагают в рамках акции «0% маржа». Игры с нулевой комиссией вынесены в отдельный раздел. Букмекер предлагает ставки на футбол, хоккей, киберспорт и бейсбол. Максимальное представительство у футбола.

Бонусная программа

Акционные предложения за регистрацию аккаунта, установку приложения и ставки без маржи мы рассмотрели выше. Это не единственные бонусы, которые предлагает БК Marathonbet. Акции и бонусы букмекерской конторы представлены ниже.

Программа лояльности. За все ставки на сумму свыше 5 рублей и с коэффициентом от 1,30 начисляются бонусные баллы. Расчeт бонусных очков зависит от суммы ставки и уровня в программе лояльности. За каждые 500 рублей в купоне клиент получает от 1 до 2 очков. Очки хранятся на балансе клиента 11 месяцев.

Таблица коэффициентов и баллы для перехода по уровням

Призы лояльности. Обмен очков лояльности на купоны для участия в розыгрыше призов. 1 очко равно 1 купону. В рамках акции игроки участвую в розыгрыше 705 денежных призов на общую сумму 1 200 000 и фрибеты на общую сумму 1 500 000 рублей.

Призовой фонд акции

Страховка на экспресс. Возврат проигранной ставки на сумму до 1 500 рублей. Возврат идет на все экспресс с не менее 5 событиями, в котором не сыграл всего один прогноз. Минимальный размер всех коэффициентом 1,50. Фрибет действует 7 дней.

Безголевой бонус. Возврат до 1 500 фрибетом за проигранную ставку на точный счет, в случае завершения матча ничьей 0:0. Фрибет необходимо поставить в течение 7 дней с момента получения.

Авансовые пари. Размещение ставки на деньги букмекера. Аванс предоставляется на основе анализа ваших не рассчитанных ставок. После заключения пари на аванс, все выигрыши идут на погашение выделенной суммы. После оплаты аванса расчет ставок идет в привычном формате.

Редактировать пари. Возможность добавлять, заменять, удалять исходы и менять тип пари, увеличить стоимость купона.

Досрочная выплата. Букмекер предлагает забрать выплату по указанной стоимости до окончания матча.

Антиэкспресс. Это классический экспресс, но выигрыш в нем рассчитывается по другому правилу. Для получения выигрыша необходимо не угадать все исходы в купоне.

В разделе акции есть информация с историей розыгрыша призов лояльности. В ней можно узнать полученные купоны и итоги последних розыгрышей, которые проводил букмекер.

Способы платежей

Внесение денежных средств, прием пари, расчеты в пари, а также выплаты выигрышей по пари осуществляются в рублях Российской Федерации. Другие валюты не применяются.

В таблице представлены все способы пополнения счета, лимиты одного платежа, сроки зачисления и комиссия.

Платежные системы Минимальная сумма Максимальная сумма Сроки зачисления Комиссия Банковские карты VISA, MasterCard, Maestro, МИР, American Express 100 595 000 Мгновенно 0% Электронные кошельки QIWI, ЮMoney 100 15 000 Мгновенно 0% Электронный кошелек ЦУПИС 100 595 000 Мгновенно 0% Мобильный платеж Мегафон 100 15 000 Мгновенно 13,15% Мобильный платеж Билайн 100 15 000 Мгновенно 11,99%+10 рублей Мобильный платеж МТС 100 15 000 Мгновенно 11% Мобильный платеж Теле 2 100 15 000 Мгновенно 8,5% SberPay 100 595 000 Мгновенно 0% Наличны «Элекснет» 100 15 000 Мгновенно 0%

Для пополнения счета необходимо выбрать соответствующую платежную систему, указать сумму в рамках лимита и подтвердить операцию на пополнение счета.

Вариантов вывести деньги меньше. Все они представлены в таблице.

Платежная система Минимальная сумма Максимальная сумма Сроки зачисления Комиссия Банковские карты VISA, MasterCard, Maestro, МИР, American Express 1000 595 000 До 3-х рабочих дней 0% Электронные кошельки QIWI, ЮMoney 500 15 000 До 48 часов 0% Электронный кошелек ЦУПИС 100 595 000 До 48 часов 0% Банковский перевод 500 595 000 До 48 часов 0%

Для заказа выплат необходимо выбрать платежную систему, указать сумму платежа в рамках лимита и баланса счета, подтвердить операцию. В случаях не прихода денег в указанные временные сроки необходимо обратиться в службу поддержки букмекерской конторы «Марафон».

Игра с телефона

У букмекерской конторы «Марафон» разработаны приложения для смартфонов и планшетов с ОС Android и iOS. Скачать программу на телефон можно с сайта букмекера по ссылке https://www.marathonbet.ru/su/mobile.htm. Установочный файл можно скачать непосредственно с сайта или через официальные магазины приложений:

App Store https://apps.apple.com/us/app/%D0%B1%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/id1378876484;

App Gallery https://appgallery.huawei.com/app/C104001965?sharePrepath=ag&channelId=mararu&id=12f8443e07c54f9d8f413646d7fb157a&s=D605FD2E7D3DDEE11DF96129C29B5692C1B50E462BDEFCF804B835AFAB31A78B&detailType=0&v=;

Galaxy Store https://galaxystore.samsung.com/detail/ru.marathonbet.sportsbook?badge=mararu&hit_type=Desktop&session_id=W_00d380bc4e2ed4f7b816ee46cc31c59d&source=GBadge_01_5555290_mararu.

В приложении доступны те же функции, что и на основном сайте: большой выбор видов спорта для ставок, бесплатные трансляции, быстрые выплаты, высокие коэффициенты, бонусы, пополнение счета, регистрация. За установку приложения можно получить до трех фрибетов на сумму 1 000 рублей каждый.

QR-код для скачивания приложения БК Марафон

Также у букмекерской конторы «Марафон» есть мобильная версия сайта. Она повторяет функционал основной версии и приложений.

Служба поддержки

Служба поддержки букмекерской конторы «Марафон» работает круглосуточно. Для связи с саппорт можно воспользоваться следующими каналами:

Онлайн чат на сайте БК;

Горячая линия 8 800 550 20 11;

Электронная почта по общим вопросам support@marathonbet.ru;

Электронная почта по финансовым вопросам payments@marathonbet.ru.

Букмекерская контора «Марафон» ведет социальные сети Вконтакте https://vk.com/mbet_ru, Telegram https://t.me/marathonbetru.

Заключение

Marathonbet — лицензированная букмекерская контора с большим опытом работы. На российском рынке «Марафон» выделяется высокими коэффициентами, широкой росписью, большим выбором событий для ставок, бонусной программой. Играть в БК Marathonbet можно на сайте с ПК, в его мобильной версии и приложении для смартфонов и планшетов с ОС iOS и Android.

Ответы на частые вопросы?

Как зайти в личный кабинет БК «Марафон»?

Для авторизации на сайте букмекерской конторы необходимо указать логин и пароль. Если забыли пароль, то его можно восстановить дате рождения и номеру счета/имени пользователя/адресу электронной почты.

Где найти актуальное зеркало БК «Марафон»?

Зеркало — альтернативный адрес официального сайта букмекера. БК «Марафон» работает в России легально, рабочее зеркало для входа на сайт не требуется.

Как пополнить счет в БК БК «Марафон»?

Для пополнения счета потребуется авторизоваться на сайте и в личном кабинете выбрать соответствующий раздел. После выбора платежной системы и указания суммы в рамках лимита необходимо подтвердить операцию. Задержек с зачислением денег нет. Букмекер не взимает комиссию за пополнение, но ее может брать сама платежная система.

Как сделать ставку в БК «Марафон»?

Для размещения ставки необходимо выбрать вид спорта, турнир, матч, прогноз. При нажатии на коэффициент событие отправится в купон. В купоне можно выбрать сумму ставки и увидеть размер потенциального выигрыша. Букмекер принимает ставки типа Одинар, Экспресс, Мультипари, Система, Антиэкспресс.

Как вывести деньги из БК «Марафон»?

Для вывода денег необходимо авторизоваться на сайте и в личном кабинете выбрать соответствующий раздел. После выбора платежной системы и ввода суммы необходимо подтвердить операцию. Вывод доступен на те же реквизиты, с которых проводилось пополнение.

Где скачать мобильное приложение БК «Марафон»?

Скачать приложение «Марафон» можно на странице https://www.marathonbet.ru/su/mobile.htm или по запросу «Марафон» в магазинах приложений App Store, App Galery, Galaxy Store.