Обзор букмекерской конторы Leonbets

О букмекерской конторе Leonbets

Букмекерская контора Leonbets — международный букмекер, появившийся в 2007 году. Главный офис компании территориально располагается в Белизе. БК Leonbets имеет международную лицензию Кюрасао и ориентирована на работу в странах СНГ.

Мы не рекомендуем заключать пари на сайте оффшорного БК Leonbets — при возникновении спорных ситуаций, например, необоснованной блокировке счета или проблемах с выводом средств, вы останетесь один на один с букмекером и не будете защищены российским законодательством.

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Игрокам БК Leonbets, при регистрации доступен широкий выбор валют пополнения счета и вывода средств — американский доллар, евро, российский рубль, китайский юань, казахский тенге, индийская рупия, узбекский сум, азербайджанский манат, киргизский сом, канадский доллар, австралийский доллар, украинская гривна, белорусский рубль, новозеландский доллар, таджикский сомони, туркменский манат, киргизский сом. Выбрать валюту совершения транзакций можно только один раз. Также отличаются разнообразием и способы пополнения счета. БК предлагает широкий лимитный диапазон на внесение средств.

Бетторы могут пополнить депозит с банковских карт Mastercard (2 € — 100 000 €), через системы интернет-платежей MBWay (2 € — 10 000 €), CashtoCode (10 € — 100 000 €), Ezee Wallet (2 € — 10 000 €), Much Better eWallet (10 € — 100 €). Букмекер также принимает криптовалюты Bitcoin (883 € – 3 089 €), Ethereum (160 € — 3 000 €), TETHER (88 € — 88 260 €).

Букмекерская контора предлагает обширный список бонусов и кэшбеков не только для ставок на спорт, но и для игры в онлайн-казино. Акции постоянно обновляются.

Сайт Leonbets.com имеет интуитивно понятный интерфейс. Портал переведен на русский и английский языки. Удобное расположение элементов, отсутствие навязчивых рекламных баннеров и приятная расцветка делают сайт эргономичным в использовании. У оффшорного букмекера есть мобильное приложение на Android — оно практически полностью дублирует функционал сайта Leonbets.com. Также у БК Leonbets есть мобильная версия сайта, адаптированная для использования на портативных устройствах.

В России сайт Leonbets.com заблокирован — это связано с тем, что он нарушает российское законодательство в сфере организации азартных игр. Кроме того, в РФ лицензия Кюрасао недействительна. Для россиян существует легальный аналог оффшорного БК — Leon.ru. БК Leonbets и БК Leon, несмотря на единый бренд, юридически не связаны между собой. Для входа на заблокированный в России сайт, игрокам нужно искать актуальные зеркала, а также использовать альтернативные способы обхода блокировки.

Читать обзор далее (кнопка “развернуть”) Перейти к регистрации на сайте (кнопка “на сайт”).

Зеркала и возможности сайта Leonbets

Для входа на портал Leonbets.com игрокам из России нужно использовать зеркала — альтернативные ссылки, имеющие другой адрес, но ведущие на сайт букмекерской конторы. Найти зеркала можно следующими способами:

В официальном телеграмм-канале @Leonbets_bot

Через электронную почту info-ru@leonbets.com

С помощью СМС и звонка на номер горячей линии — чтобы получить зеркало, нужно отправить бесплатное СМС с текстом «LB» (вариант подходит для всех мобильных операторов), либо «Leon» (кроме Теле2) на номер 5115. Альтернативную ссылку можно получить с помощью звонка на бесплатный номер 8-800-234-50-00.

В поисковых системах Яндекс и Гугл

При поиске зеркал в Гугл и Яндекс используйте альтернативные ссылки с проверенных сайтов — иначе есть риск перейти на фишинговые порталы и лишиться своих денег, кроме того, ваши личные данные могут попасть в руки злоумышленников.

Актуальные зеркала Leonbets.com можно найти на Sports.ru и Bookmaker-ratings.ru.

Сайт букмекерской конторы Leonbets.com выполнен в минималистичном дизайне. В верхней части страницы расположены меню быстрого доступа к разделам сайта, поиск, кнопка переключения цветовой темы, настройка уведомлений, информация о балансе и клавиша быстрого перехода в личный кабинет.

В левой части страницы располагаются фильтр выбора наиболее популярных видов спорта (футбол, хоккей, баскетбол и киберспорт) и турниров. Здесь же можно настроить отображение Лайв событий по времени начала — через 1, 3, 6, 12, 24 часа. Под временным фильтром расположены текущие события, отсортированные по спортивным дисциплинам.

В правой части страницы расположен купон — в нем отображается информация об уже сделанных ставках, здесь же можно установить настройки для быстрых ставок (автопринятие коэффициента и “быстрые” суммы). Также отсюда можно перейти в раздел FAQ, касающийся пополнения баланса игрового счета и вывода выигранных средств. Ниже располагается клавиша “Помощь”, с помощью которой вы попадете в соответствующий раздел.

В центральной части главной страницы отображается информация об актуальных акциях, специальных предложениях и бонусах, предлагаемых букмекерской конторой, а ниже расположено горизонтальное меню перехода к лайв ставкам, виртуальному спорту, казино, слотам, азартным играм и киберспорту. Отсюда же можно перейти в раздел с акциями и быстрыми ставками.

Еще ниже помещены ближайшие прематч события. Они отсортированы по спортивным дисциплинам. Также на главной странице располагаются джекпоты и дублируется информация об акциях. В самом низу главной страницы размещена информация о букмекере: акции, условия и положения, правила, ответственная игра, о компании, обход блокировок, даны гайды о пополнении счета и выводе средств, предоставлена ссылка на мобильное приложение, а также условия партнерской программы. Здесь же размещена ссылка официального телеграмм-бота Leonbets.com.

При клике на пункт «Мой счет» вы перейдете в личный кабинет. Здесь можно получить информацию о счете — отследить историю транзакций, посмотреть количество бонусных очков, пополнить счет, вывести средства, настроить уведомления, заполнить данные профиля (ФИО, адрес электронной почты, дата рождения, город и адрес проживания), изменить пароль, изучить способы обхода блокировок, сделать верификацию счета, воспользоваться опцией “Ответственная игра”, оставить отзыв о букмекере.

Как зарегистрироваться и пройти верификацию на Leonbets.com

Чтобы получить доступ к возможностям сайта БК Леонбетс, нужно зарегистрироваться. Это можно сделать:

по номеру телефона;

по адресу электронной почты.

Во время регистрации нужно выбрать валюту счета и при наличии ввести бонус-код.

При регистрации с телефона, пользователю потребуется ввести код из ответного СМС-сообщения, а дальнейшая авторизация будет осуществляться по номеру телефона или назначенному паролю. При регистрации с помощью электронной почты, беттору нужно придумать пароль (либо использовать пароль, сгенерированный случайным образом).

После регистрации нужно пройти верификацию — для этого беттору нужно загрузить документ удостоверяющий личность (нужна цифровая фотография, на которой видны ФИО, дата рождения, серия и номер документа, фото человека и подпись страницы). В среднем, проверка документа занимает один час.

Верификация счета нужна для полноценной игры на Leonbets.com. Без этого не получится вывести средства со счета. При указании недостоверной информации при регистрации или верификации, игрок столкнется с проблемами при выводе выигрыша.

Линия и коэффициенты Leonbets.com

На сайте Leonbets.com представлены 18 видов спорта, в том числе футбол, хоккей, баскетбол, футзал, флорбол, американский футбол, теннис и т.д. Роспись событий охватывает основные моменты спортивного поединка — исход, тоталы, количество желтых карточек, есть возможность заключить пари на форы и гандикапы, исход конкретного периода игры, количество поданных угловых и т.д.

Обширная роспись для популярных видов спорта и чемпионатов. В менее значимых турнирах и спортивных дисциплинах роспись ограничивается исходом, тоталами, формами и гандикапами.

На сайте для некоторых спортивных событий и дисциплин предусмотрена опция «Продажа ставки». С ее помощью беттор может рассчитать ставку еще до завершения события. Что касается трансляций, то на Leonbets.com они реализованы в виде анимированной инфографики, позволяющей получить основную информацию о поединке — атака одной из команд, получение желтых и красных карточек, угловые, забитые голы, время матча. Видеотрансляции на сайте не предусмотрены (кроме киберспорта).

Роспись Live-событий схожа с поединками из прематча. Топовые поединки имеют большее количество маркетов, а события из не самых популярных видов спорта только основные рынки.

Маржа международного БК Леон:

Футбол — поединки в 5 ведущих европейских чемпионатах имеют маржу в диапазоне от 1,5% до 3,5% (учитываются исходы, тоталы, форы). Менее популярные турниры имеют маржу от 3,5% до 5,5%, а ставки на тоталы и форы в зависимости от уровня играющих команд имеют маржу от 3% до 11%.

Хоккей — средняя маржа на исходы составляет от 6,5% до 8%. Тотал и форма маржируются в диапазоне от 8% до 11%.

Теннис — средняя маржа на исходы состязаний варьируется в диапазоне от 6% до 7,5%. В пари на тотал и фору маржа увеличивается до 9% — 11%.

Баскетбол — популярные соревнования (НБА, Лига ВТБ, Евролига) в среднем, имеют маржу от 3,3 до 8,6%. Чемпионаты стран имеют повышенную маржу в диапазоне от 15%, до 19,7%.

Киберспорт — Средняя маржа на исход киберспортивного состязания (в зависимости от дисциплины и уровня играющих спортсменов) варьируется от 5% до 13%.

На сайте Leonbets.com помимо ставок на спорт, можно сыграть в азартные игры на деньги (например, блэкджек, рулетка), игровые автоматы и слоты. На портале представлен раздел “V-Sport” — здесь собраны виртуальные спортивные события, исход поединков рассчитывается с помощью специального софта, а трехмерное компьютерное моделирование помогает игрокам отслеживать ход встречи.

На портале представлен раздел с киберспортивными состязаниями — в нем можно заключить пари на поединки в популярных сетевых играх, в том числе: CS GO, DOTA 2, League of Legends. Отследить ход киберспортивного поединка можно с помощью твич-трансляций (на сайте БК размещены соответствующие ссылки).

Игрокам также доступен раздел с “быстрыми ставками” — беттору достаточно выбрать дисциплину (дартс, бридж, бокс, буллиты в НХЛ), выбрать исход, предложенные букмекером и указать сумму ставки. Пари рассчитывается в течение нескольких минут.

Бонусы и акции Leonbets.com

Международная букмекерская контора Leon предлагает игрокам следующие бонусы:

Приветственный бонус казино — умножение депозита на 2 до 20 000 рублей (срок действия акции с 06.07.21 до 01.01.23);

Бонусная программа казино — начисление бонусных очков за каждую ставку в Лайв казино и слотах (акция действует с 02.12.21 до 31.12.22).

Кэшбэк в BetGames на все дни — каждый понедельник игроки получают 10% кэшбэк при игре в BetGames (акция действует с 26.07.21 до 03.02.22).

Кэшбэк в слотах — игроки каждый понедельник получают 10% кэшбэк за игру в слоты (акция действует с 07.06.21 до 28.02.22).

20 000 рублей фрибетами — фрибет 1000 рублей и так 20 раз (акция действует с 07.06.21 до 01.01.23).

Бонус 500 фриспинов — фриспины для игры (акция действует с 09.06.21 до 30.06.22).

Два бонуса в приложении — пять фрибетов по 500 рублей и 50 фриспинов для игры (акция действует с 13.05.21 по 01.01.23).

Бонусная спортивная программа — начисление бонусных очков за каждую ставку (акция действует с 10.05.21 по 01.01.23).

Reload 50% на выходных — с пятницы по воскресенье игроки могут получить бонус до 50% — до 10 000 рублей для игры в казино (акция действует с 03.09.21 по 31.07.22).

Призы и турниры в Pragmatic Live — при игре в рулетку, баккара и блэкджек пользователь может выиграть часть призового фонда в 1,5 млн евро (акция действует с 17.11.21 по 09.02.22).

Призы и турниры от Pragmatic Live. Зимний выпуск — при игре в избранные слоты провайдера игроки получают возможность принять участие в розыгрыше 1,5 млн евро (акция действует с 17.11.21 по 09.02.22).

Колесо фортуны Playson — подарочные монеты и денежные призы в играх Playson ( акция действует с 04.07.21 по 01.01.22).

Золото волка Pragmatic Play — еженедельный эксклюзивный турнир только для игроков БК Леон с призовым фондом 125 000 рублей (акция действует с 01.03.21 по 03.01.22).

Достижения Quickspin — увеличенные выигрыши с новой программой Достижений (акция действует с 14.06.21 по 31.03.22).

Большой тигр 2 — еженедельные слот-турниры в играх от Red Tiger с призовым фондом 125 000 рублей и 550 фриспинов (акция действует с 18.11.19 по 31.01.22).

Турнир казино — король слотов — еженедельный турнир по слотам для самых активных игроков с призовым фондом 245 000 рублей и 500 фриспинов (акция действует с 30.12.19 по 28.02.22).

Беспроигрышная акция — гарантированный приз от 500 000 рублей (акция действует с 20.12.21 по 02.01.22).

Букмекерская контора Leonbets также предлагает игрокам предновогоднии бонусы и акции для игры в онлайн-казино. По состоянию на декабрь 2021 года БК Леонбетс не предоставляет бонус-коды. В случае их появления, зарегистрированные игроки будут оповещены о бонусных кодах посредством сообщения на электронную почту.

Чтобы получить 20 000 рублей фрибетами от Леонбетс потребуется:

Пополнить счет на 500 рублей и получить 1000 рублей фрибетом; Сделать одиночную ставку с фрибетом на любое событие с коэффициентом от 1.75. Ставка должна быть рассчитана в течение 48 часов с момента получения фрибета; Если ставка сыграет, то на счет поступит чистый выигрыш. Чтобы вывести его на бонусный счет, нужно в течение 200 часов выполнить условия отыгрыша. Для отыгрыша ставки нужно сделать 10 ставок с основного счета по 1000 рублей на события с коэффициентом от 1.5 до 3.00. Учитываются как выигрышные, так и проигрышные ставки. При расчете 10-й ставки, сумму с бонусного счета можно обменять на реальные деньги.

Чтобы получить 20 фрибетов, нужно повторить действие 20 раз.

Техническая поддержка и отзывы о БК Leonbets

Игроки могут связаться с технической поддержкой Leonbets написав:

В телеграмм-канал @Leonbets_bot.

Написав на почту info-ru@leonbets.com.

Позвонив на бесплатный номер 8-800-234-50-00.

Написав в форму онлайн-чата на сайте или в приложении БК Леонбетс.

Написав обращение через специальную форму на сайте — ответ от техподдержки придет на указанную игроком электронную почту.

Техническая поддержка БК Леонбетс работает на русском языке.

Соотношение хороших и плохих отзывов о БК Леонбетс примерно равно. Среди плюсов пользователи Leonbets отмечают удобный сайт букмекерской конторы, простую регистрацию и верификацию, а также большой выбор способов пополнения игрового счета. Также игроки в положительных отзывах указывают оперативную работу службы технической поддержки.

К недостаткам пользователи относят некоторые сложности с выводом выигранных средств — в частности, при запросе на вывод букмекер может запросить повторное подтверждение личности игрока. Также игроки отмечают высокую маржу, не самую широкую линию и роспись.

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