Обзор букмекерской конторы Betcity

«Бетсити» легально работает в России с 2009 года, однако букмекерская контора ведет свою историю с года 2003. БК не только принимает ставки на спорт, но и спонсирует футбольные клубы, спортивные организации и даже целые турниры. Чтобы заключать пари в «Бетсити», вы можете зайти на сайт БК через мобильный или компьютерный браузер, приложения на Андроид или Айфон, либо компьютерный клиент Betcity. Коротко рассказываем об основных особенностях, интерфейсе и возможностях букмекерской конторы «Бетсити».

Обзор сайта букмекерской конторы «Бетсити»

Официальный сайт букмекерской конторы Betcity доступен по следующему адресу. Главное меню страницы состоит из следующих пунктов (они расположены горизонтально вверху).

Линия — переход к событиям в прематче;

Live (в выпадающем списке можно выбрать раздел со ставками на события, идущие в данный момент времени, live-результатами и live-календарем событий);

Результаты — здесь можно изучить итоги уже сыгранных матчей;

Статистика — отсюда можно ознакомиться со статистическими аспектами турниров, команд и спортсменов;

Информация (раздел включает в себя пункт сведений о компании, правилами букмекерской конторы, расчетами (пополнение и вывод средств), картой наземных пунктов приема ставок, проверкой квитанции и информацией о том, как сделать ставку);

Промо — содержит информацию об акциях и программе лояльности букмекерской конторы;

Настройки — здесь можно выбрать цветовую гамму, установить русскоязычный или англоязычный интерфейс, указать тип коэффициентов из предложенных вариантов: десятичный, американский и английский;

Вход — кнопка авторизации в личном кабинете;

Регистрация — кнопка создания аккаунта в «Бетсити»;

Приложения — отсюда можно скачать софт на смартфон или клиент на ПК.

Левая часть главной страницы отведена под список спортивных дисциплин, на которые можно заключить. Всего игрокам доступны около 30 видов спорта, которые включают в себя как популярные игровые: футбол, баскетбол, хоккей, так и менее любимые отечественными фанатами: регби, флорбол или бейсбол. Популярные турниры вынесены в отдельный список, также есть раздел «Избранное», в который игроки самостоятельно могут добавлять события из предпочитаемых видов спорта.

В центральной части экрана по-умолчанию указана роспись Live-событий. Отсюда можно быстро заключить пари, выбрав нужный коэффициент, а также указать наиболее популярные маркеты из росписи: исход, фора, а также тотал. Предложенные события можно отфильтровать по времени начала матча, а также виду спорта. Чуть ниже горизонтального меню на главной странице указан блок с новостями. рассказывающими об акциях и главных матчах дня.

Внизу можно ознакомиться с новостями букмекерской конторы, а также перейти по ссылкам для загрузки приложений, связаться со службой техподдержки, изучить перечень партнеров букмекерской конторы, а также наград «Бетсити».

Линия, лайв и коэффициенты в Betcity

Проработка линии в букмекерской конторе «Бетсити» зависит от значимости турнира, силы играющих команд, а также популярности у бетторов спортивных дисциплин. Рассказываем о марже букмекера, проработке линии и росписи из представленных дисциплин.

Вид спорта Маржа и проработка Футбол В пятерке топовых чемпионатов, а также РПЛ, игрокам доступен обширный список матчей для заключения пари. Хорошо проработаны и турниры национальных сборных, например, чемпионат мира. В росписи можно поставить на статистику: число ударов по воротам, угловых, пенальти, тоталы, фору и т.д. Маржа букмекера составляет 3-4% на топовые турниры, а менее значимые соревнования маржирутся в 6-8%. Хоккей Аналогичная ситуация в хоккее. Наиболее детально проработаны чемп ионаты России и США, а также НХЛ и КХЛ. Роспись на хоккейные матчи может содержать порядка 90-100 маркетов, в том числе и статистические. Маржа букмекера на КХЛ и НХЛ равна 5-6%, остальные турниры — 8%. Баскетбол В линии представлены НБА, Единая Лига ВТБ, национальные первенства ряда европейских стран, а также чемпионаты Южной Америки, Азии, Африки и Австралии. Топовые турниры имеют маржу 4-5% (например, НБА). Остальные первенства маржируются в 5-8% соответственно. Теннис На теннис букмекер предлагает порядка 20-30 позиций в росписи матчей. В линии можно поставить на турниры серии WTA, ATP, Challenger, ITF, Pro Series. Что касается маржи, то на ATP и WTA она равна 5-6%, а остальные турниры маржируются от 7% соответственно.

В лайве маржа несколько выше, чем в прематче — на 0,5 – 1,5%. В среднем, маржа в лайв-матчах составляет 6-7%.

Букмекерская контора «Бетсити» предлагает обширные возможности для любителей Live-ставок. В частности, игроки могут смотреть прямые трансляции некоторых матчей, отслеживать ход встречи через анимированную инфографику, а также пользоваться разделами со статистикой и результатами. Например, с его помощью можно изучать итоги последних пяти игр участвующих в матче команд.

Минимальная сумма, которую можно поставить на событие — 10 рублей. Максимальная устанавливается на каждое событие индивидуально.

Также игроки могут заключать VIP-ставки. Такая опция позволяет бетторам заключать пари вне установленных лимитов. Разрешение на VIP-ставку администрация БК предоставляет на основе индивидуального решения. В купон на такое пари можно добавить только прематч события.

Как зарегистрироваться в «Бетсити»

Прежде чем делать ставки в «Бетсити», вам нужно зарегистрироваться, а также пройти идентификацию. Это можно сделать следующим образом:

На сайте или в мобильном приложении нажать на кнопку «Регистрация»;

В открывшейся форме нужно вписать номер телефона, дату рождения, а также придумать пароль;

Затем нужно согласиться правилами букмекера и подтвердить действие;

На открывшейся странице нужно указать свои данные, точно таким же образом, как они указаны в паспорте.

При наличии промокода, вы можете использовать его при регистрации — введя бонус-код, вы получите какое-либо вознаграждение (в соответствии с условиями распространения промокодов). Для ввода промокода при регистрации, нужно нажать соответствующую кнопку.

Зарегистрировавшись, вам нужно пройти упрощенную или полную идентификацию, что даст вам возможность заключать пари, и выводить выигрыш. Подтвердить личные данные получится следующим образом:

В наземных пунктах приема ставок букмекера;

Офисах «Связной» или Contact;

С помощью портала Госуслуги;

Через сайт букмекерской конторы.

Если игрок ранее регистрировался в других букмекерских конторах, или у него есть аккаунт в Едином ЦУПИС, то повторную идентификацию вам проходить не нужно.

Способы пополнения счета и вывода средств в Betcity

Рассказываем о способах пополнения счета в букмекерской конторе «Бетсити»:

Платежная система Лимит одного платежа Комиссия Сроки зачисления денег Банковские карты VISA, MasterCard, МИР 10 – 595 000 рублей 0% Мгновенно Интернет-банкинг ВТБ, Тинькофф, Росбанк 10 – 15 000 рублей 0% Мгновенно Электронные кошельки SberPay, ЦУПИС 10 – 595 000 рублей 0% Мгновенно Электронный кошелек QIWI 10 – 250 000 рублей 0% Мгновенно Электронный кошелек ЮMoney 10 – 15 000 рублей 0% Мгновенно Мобильная коммерция МТС, Мегафон 10 – 15 000 рублей 0% Мгновенно Мобильная коммерция Билайн 10 – 5 000 рублей 11,99% + 10 рублей Мгновенно Мобильная коммерция Теле 2 10 – 15 000 рублей 8,5% Мгновенно Наличные «Элекснет» 10 – 15 000 рублей 0% Мгновенно

Также рассказываем, как можно вывести деньги:

Платежная система Лимит одного платежа Комиссия Сроки вывода денег Банковские карты VISA, MasterCard, МИР 10 – 595 000 рублей 0% До 5 рабочих дней Интернет-банкинг ВТБ, Тинькофф, Росбанк 10 – 15 000 рублей 0% Мгновенно Электронный кошелек ЦУПИС 10 – 595 000 рублей 0% Мгновенно Электронные кошельки ЮMoney, QIWI 10 – 15 000 рублей 0% Мгновенно Банковский счет 10 – 595 000 рублей 0% До 5 рабочих дней

В «Бетсити» вам нужно заплатить 13% налог на выигрыш. Если за календарный год вы вывели меньшее 15 000 рублей, то налог вы оплачиваете самостоятельно. При выигрыше выше 15 000 рублей, налоговым агентом выступает сама букмекерская контора.

Акции и бонусы

Коротко рассказываем об актуальных акциях и бонусах «Бетсити»:

100 000 ₽ новым игрокам — проводится с 14 ноября 2022 по 31 декабря 2022. Одним из условий получения бонуса является первое пополнение счета;

Программа лояльности — проводится с 01 мая 2022 по 31 декабря 2022 года. За активные ставки можно получать до 10% кэшбека ежемесячно;

В 3 раза больше — проводится с 01 апреля 2021 по 31 декабря 2022. За регистрацию в приложении «Бетсити» можно получить три фрибета по 500 рублей;

Фрибеты и конкурсы в социальных сетях — проводится с 01 января 2017 по 31 декабря 2022. Получить бесплатные ставки можно за участие в конкурсах в соцсетях букмекерской конторы.

Также специальные предложения доступны и бетторам, которые делают ставки в наземных пунктах приема ставок «Бетсити»

Ставка на миллион — проводится с 14 ноября 2022 по 28 декабря 2022. Можно поучаствовать в розыгрыше 5 000 000 ₽.

10 000 тебе и другу — проводится с 12 сентября 2022 по 31 декабря 2022

Вознаграждение выдается в виде фрибета.

Welcome фрибет до 200 000 ₽ — проводится с 06 декабря 2021 по 31 декабря 2022. Игрокам доступен welcome фрибет до 200 000 рублей, кешбэк до 10% каждый месяц и эксклюзивные VIP-подарки за достижение статусов.

Фрибеты каждую неделю — проводится с 27 февраля 2022 по 03 декабря 2022. За ставки можно получить бонусы до 2 500₽.

Счастливые часы — проводится с 29 октября 2022 по 25 ноября 2022. Участвуя, можно выиграть сертификаты на фрибеты до 20 000 бонусных рублей.

Призы каждую неделю в Москве — проводится с 14 ноября 2022 по 27 ноября 2022. За участие можно выиграть технику Samsung и фрибеты до 20 000 рублей.

Подробнее узнать об акциях и предложениях букмекера можно на соответствующей странице на сайте «Бетсити».

Мобильное приложение

Игроки могут делать ставки как с компьютера, так и со смартфона. С телефона можно скачать мобильные приложения на iOS и Android. Скачать софт можно с официального сайта букмекерской конторы, а также магазинов App Store, Galaxy Store, RuStore и, непосредственно, сайта букмекерской конторы.

Служба поддержки

При возникновении вопросов, а также для решения проблем, вы можете обратиться в службу технической поддержки «Бетсити». Для этого воспользуйтесь следующими контактами:

8 800 100 74 75;

support@betcity.ru;

Live чат на сайте;

Бот в Telegram.

Одними из наиболее быстрых способов получения ответа на свой вопрос являются звонок на номер горячей линии, а также обращение в службу технической поддержки «Бетсити».

Отзывы игроков о «Бетсити»

Игроки, в целом, оставляют положительные комментарии о работе букмекерской конторы. Вот некоторые плюсы, которые отмечают пользователи БК:

Удобный интерфейс;

Наличие мобильных приложений и клиента на ПК;

Возможность смотреть видеотрансляции матчей;

Широкие линия и роспись;

Качественная работа техподдержки;

Обширный выбор бонусов и акций.

Но также есть и игроки, которые отмечают недостатки БК. В частности, некоторые бетторы жалуются на не самые выгодные коэффициенты, которые предлагает букмекер.

Ответы на частые вопросы

Как зайти в личный кабинет «Бетсити»?

— Если вы ранее регистрировались, то достаточно нажать на кнопку «Вход» и ввести номер телефона, адрес электронной почты или логин (последний можно посмотреть в личном кабинете). А также потребуется указать пароль, придуманный при регистрации. Если у вас аккаунта еще нет, то его можно завести на ваш номер телефона. Нажмите на кнопку «Регистрация», а затем следуйте подсказкам.

Где найти актуальное зеркало «Бетсити»?

— «Бетсити» работает на территории России легально, поэтому вам не нужно искать зеркала для входа на сайт букмекерской конторы. Сайт Betcity всегда доступен гражданам России.

Как пополнить счет в «Бетсити»?

— После авторизации нужно перейти в соответствующий раздел, выбрать пункт, через который можно пополнить счет, а затем выбрать способ, указать сумму и ввести реквизиты вашего платежного средства.

Как сделать ставку в «Бетсити»?

— Выбрать событие из прематча или лайва, указать его исход, выбрав коэффициент из предложенных вариантов, в купоне указать сумму ставки и подтвердить действие. Если вы хотите поставить систему или экспресс, то в купоне нужно выбрать соответствующий тип ставки, затем собрать список событий, указать исходы и маркеты, ввести сумму и подтвердить действие.

Как вывести деньги из «Бетсити»?

— В личном кабинете перейти в соответствующий раздел, выбрать пункт, связанный с пополнением и выводом денег, перейти в подпункт на снятие средств, выбрать один из предложенных вариантов (доступны будут те, с помощью которых вы пополняли счет), указать сумму, ввести реквизиты платежного средства и подтвердить действие.

Где скачать мобильное приложение «Бетсити»?

— Загрузить приложение букмекерской конторы можно с официального сайта БК, а также магазинов приложений App Store, Galaxy Store, RuStore.