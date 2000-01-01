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    Обзор и отзывы

    Обзор букмекерской конторы BETTERY

    5
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    18 июня, 12:00
    Обзор букмекерской конторы BETTERY.

    Компания BETTERY – один из самых молодых букмекеров на российским рынке. Сайт BETTERY имеет достаточно интересный для букмекера дизайн сайта. Фиолетово-желтые «кислотные» тона, яркий визуал, необычные шрифты дают понять, что бренд – молодежный. В то же время, навигация на BETTERY проста и интуитивно понятна с первых кликов. Находиться на сайте и делать ставки комфортно.

    Что касается ставок, то букмекер предлагает на выбор более 40 видов спорта, включая экзотические, типа падела, песапалло и диск-гольфу. Примечательно, что линия на киберспорт следует сразу за футболом, что лишь подтверждает тезис о том, что BETTERY ориентирован на молодое поколение клиентов.

    Охват соревнований максимально широкий, матчи идут 24/7, так что в любое время суток клиент сможет найти турниры в режиме LIVE. Причем в линии представлены соревнования как топового, так и регионального и любительского уровней. На топ-матчи букмекер дает весь возможный спектр предложений для любителей ставок, включая уникальную роспись.

    На BETTERY круглосуточно доступны и Быстрые игры, розыгрыши в которых происходят каждые несколько секунд. В линейке игр представлены нарды, бридж, страйк, кости (Фортуна), дартс, буллиты NHL21 и бокс.

    Букмекер предлагает фрибет в 2000 рублей за регистрацию. Кроме того, за ставки на стартовавший Евро-24 полагается кешбэк в 15%.

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