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    • В матче «Реала» и «Манчестер Сити» был установлен рекорд мирового футбола. К этому достижению причастны все игроки стартовых составов

    В матче «Реала» и «Манчестер Сити» был установлен рекорд мирового футбола. К этому достижению причастны все игроки стартовых составов


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    Голосов: 3
    Сегодня, 10:00
    Догадаетесь, о чем речь?

    9 апреля 2024 года футболисты «Реала» и «Манчестер Сити» провели один из самых зрелищных матчей в истории Лиги чемпионов. Эти невероятные 3:3 в Мадриде еще долго будут вспоминать болельщики. В этом матче было все: курьезные ошибки, рикошеты, невероятные по красоте голы и лихо закрученный сюжет. Это было круто и легендарно.

    Матч на «Сантьяго Бернабеу» стал историческим по многим причинам. Одна из них никак не связана с ходом игры. В этот день был установлен рекорд мирового футбола по совокупной стоимости всех участников матча. Речь идет об игроках стартового состава. По данным Transfermarkt, 22 футболиста, вышедшие в этот вечер на поле, стоят в общей сложности 1 миллиард 630 миллионов евро.

    Значительную часть этой гигантской суммы взяли на себя два человека. Джуд Беллингем из «Реала» и Эрлинг Холанд из «Ман Сити» входят в топ-3 самых дорогих футболистов планеты. Каждый из них стоит 180 миллионов евро. Помимо англичанина, в мадридском клубе есть еще три игрока, стоимость которых – 100 миллионов и выше. Все они попали в стартовый состав матча против «Манчестер Сити». Это Винисиус (150 миллионов), Родриго и Федерико Вальверде (по 100 миллионов). А еще в старт попал Эдуарду Камавинга, который пока не достиг символической отметки, но очень близок к ней (90 миллионов).

    У «Ман Сити», помимо Холанда, в «клуб 100» уже попали Фил Фоден (цена – 130 миллионов евро) и Родри (110 миллионов). Бернарду СилвСилва и Рубен Диаш стоят по 80 миллионов. Есть у английского клуба еще и сверхдорогой Хулиан Альварес (90 миллионов), но его показатели в рейтинге не учитывались, т.к. аргентинец в стартовый состав команды не попал.

    Интересно, что ответный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» получился чуть менее дорогим. Совокупная цена всех игроков, вышедших на поле в Манчестере, составила 1 миллиард 580 миллионов – на 50 миллионов меньше, чем было в Мадриде.

    В число лидеров рейтинга Transfermarkt попали еще несколько матчей с участием «Манчестер Сити». Игра с «Арсеналом» в марте этого года – все те же миллиард 580 миллионов. Встреча между «Сити» и «Ливерпулем» в 2019-м – 1,53 миллиарда. Топ-5 замыкает матч Лиги чемпионов 2020-го года между «Ливерпулем» и «Атлетико Мадрид» (неожиданно, не правда ли?) Тогда общая стоимость игроков стартового состава достигла отметки в 1,47 миллиарда.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: IMAGO/Alberto Gardin/IPA Sport, Panoramic, DAISUKE Nakashima / Global look press
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
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    Комментарии (1)
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    JTherry
    1713945864
    если Реал возьмет Кубок ЛЧ, то стоимость игроков клуба возрастет в 1,1-1,2 раза, а если учесть, что туда может прийти Мбаппе, то стоимость игроков, выходящих на поле, может быть близка к миллиарду только у Реала... так что можно ждать и надеяться на новые "рекорды"...)
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