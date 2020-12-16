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    «Спартак» сыграл самый позорный матч сезона


    3.4
    Голосов: 5
    16.12.2020 22:41
    Таким слабым при Тедеско он еще не был.

    19 тур. Последняя игра перед зимним перерывом. «Спартак» второй в таблице, отстает от «Зенита» на три очка. Очная игра. И поражение по всем показателям.

    • Владение мячом: 59%:41%.

    • Удары по воротам: 25:5.

    • Удары в створ: 9:2.

    • Ожидаемые голы (xG): 2.7:0.36.

    Гол «Спартака» – нелепая ошибка и автогол Ловрена.

    На 68 минуте Кутепов третий раз в сезоне выходит в нападение. При счете 1:1, когда до конца матча еще 25 минут. Главный тренер выпускает центрального защитника в атаку. И открыто этим говорит: у нас нет позиционного нападения. В атаке мы рассчитываем только на забросы и стандарты.

    Да, Соболева и Кокорина нет. Но есть ведь профильные нападающие. Молодые пацаны из второй команды хотя бы учились играть в атаке всю жизнь. Ладно, даже если не они, можно же было что-то придумать? Наиграть на тренировках за неделю. Или выпускать столба без навыка игры в атаке на 25 минут – это и есть то, что наигрывалось на тренировках?

    Дальше. Гол и опасный момент (штанга Вендела) пришли из зоны подбора «Спартака», где должна располагаться вторая линия обороны (полузащитники). Но там было пусто. Оставлять голой зону подбора – кажется, даже в ФНЛ такого не допускают. При этом во втором тайме это не исправили – Ракицкий забил как раз с подбора.

    В начале сезона «Спартак» действительно выглядел достойно. Особенно по сравнению с предыдущим: наладился выход из обороны, стали лучше прессинговать и атаковать позиционно.

    Но в определенный момент (где-то в матче с «Ростовом») что-то надломилось. И качество игры, и результаты ощутимо упали. За последние шесть игр «Спартак» обыграл только тех, кто был в зоне вылета.

    Матч с «Сочи» был слабым. Но с «Зенитом» – совсем-совсем плохо. Может быть, и хорошо, что после этого команда уходит на долгую паузу.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 5
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18417

      silver29 1 час назад

      Вся вина лежит на Федуне ((((((( это он планомерно разваливает команду приглашая всяких утырков ее управлять, а те в свою очередь собирают весь хлам типа потренировать ((((((((((((((((((((((

      0
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      Рейтинг: +90

      alarm2 4 часа назад

      заголовок такой, что я не мог не зайти и не оставить комментарий))

      1
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      Рейтинг: +6129

      Владислав Vlad 7 часов назад

      Я вижу в такой игре одно - Слив тренера.
      Ну не может профессионал недопнуть мяч до партнёра, да ещё и не один раз.
      Ни одного хорошего прессинга не было - по одному бегали "для галочки".
      Я понимаю, когда Бакаев не может набрать форму, но что бы 7-8 человек сразу потеряли форму за два матча..... Зобнин, Максименко и Жиго - хоть что-то, но делают. Айртон играет, как игрок ДЮСШ - абсолютно не видит партнёров.
      Понсе и Ларсон - слишком слабые, что бы играть в каждом матче, а скамейка пуста - вот и выпускают Кутепова. Опять же до него что с Сочи, что с Зенитом - доходит мяч лишь один раз.
      А всё началось с увольнения Карреры.

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      Рейтинг: +120

      АХ 7 часов назад

      Зенит на фоне еврокубков дно. Спартак на фоне Зенита дно. Половина клубов РПЛ на фоне Спартака дно. Весь прочий футбол на фоне аутсайдеров РПЛ - полное дно.

      2
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      Рейтинг: +3612

      Puddle 7 часов назад

      Гы-гы-гы! Хряки даже не смогли сами гол забить! Позорыловщина!

      1
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      Рейтинг: +1815

      ААМ 7 часов назад

      СПАМ позорит старый легендарный Спартак времен Бескова, а ранее Нетто, Симоняна, Татушина.

      0
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      Рейтинг: +341

      Dguffin 8 часов назад

      Спартак смотрелся жалко.

      Мне откровенно было жаль болельщиков Спартака которые смотрели такую убогую игру. Это было просто ужасно.

      Мне как поклоннику Зенита конечно радостно за счет, но последние 2 матча мы наблюдаем просто ужасный Спартак. После матча с Динамо была надежда на то что Спартак будет прям хорошо смотреться, но эти два матча... это похороны.

      Опорная зона была просто никем не прикрыта, оттуда моментов 10 было. И блин, даже в перерыве тренер им не сказал что надо чтоб хоть кто-то там стоял!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +26071

      oyabun 8 часов назад

      Пауза ничего не решит если не будет кардинальных кадровых перемен.

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