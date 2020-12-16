«Спартак» сыграл самый позорный матч сезона

Таким слабым при Тедеско он еще не был.

19 тур. Последняя игра перед зимним перерывом. «Спартак» второй в таблице, отстает от «Зенита» на три очка. Очная игра. И поражение по всем показателям.

• Владение мячом: 59%:41%.

• Удары по воротам: 25:5.

• Удары в створ: 9:2.

• Ожидаемые голы (xG): 2.7:0.36.

Гол «Спартака» – нелепая ошибка и автогол Ловрена.

На 68 минуте Кутепов третий раз в сезоне выходит в нападение. При счете 1:1, когда до конца матча еще 25 минут. Главный тренер выпускает центрального защитника в атаку. И открыто этим говорит: у нас нет позиционного нападения. В атаке мы рассчитываем только на забросы и стандарты.

Да, Соболева и Кокорина нет. Но есть ведь профильные нападающие. Молодые пацаны из второй команды хотя бы учились играть в атаке всю жизнь. Ладно, даже если не они, можно же было что-то придумать? Наиграть на тренировках за неделю. Или выпускать столба без навыка игры в атаке на 25 минут – это и есть то, что наигрывалось на тренировках?

Дальше. Гол и опасный момент (штанга Вендела) пришли из зоны подбора «Спартака», где должна располагаться вторая линия обороны (полузащитники). Но там было пусто. Оставлять голой зону подбора – кажется, даже в ФНЛ такого не допускают. При этом во втором тайме это не исправили – Ракицкий забил как раз с подбора.

В начале сезона «Спартак» действительно выглядел достойно. Особенно по сравнению с предыдущим: наладился выход из обороны, стали лучше прессинговать и атаковать позиционно.

Но в определенный момент (где-то в матче с «Ростовом») что-то надломилось. И качество игры, и результаты ощутимо упали. За последние шесть игр «Спартак» обыграл только тех, кто был в зоне вылета.

Матч с «Сочи» был слабым. Но с «Зенитом» – совсем-совсем плохо. Может быть, и хорошо, что после этого команда уходит на долгую паузу.