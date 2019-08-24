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    «Зенит» впервые проиграл в этом сезоне. Но у него все равно один из лучших стартов среди чемпионов последних лет


    1
    Голосов: 2
    24.08.2019 19:51
    Проигрывает по статистике себе же и ЦСКА.

    «Зенит» проиграл «Уфе» 0:1. Теперь у действующего чемпиона статистика в первых семи турах сезона такая: четыре победы, две ничьи и одно поражение (14 очков). Если считаете эту статистику неудовлетворительной для чемпиона, то знайте: есть и хуже.

    Мы взяли чемпионов последних пяти лет и узнали, как они начинали следующие сезоны.

    1. ЦСКА – чемпион России-2013/14. В следующем сезоне в первых семи матчах он победил пять раз и проиграл дважды (15 очков).

    2. «Зенит» был чемпионом в сезоне-2014/15. Следующий он начал с пяти побед и двух поражений (15 очков).

    3. ЦСКА – чемпион-2015/16. Семь туров следующего сезона – пять побед и две ничьи (17 очков).

    4. «Спартак» победил в сезоне-2016/17. Первые семь туров 2017/18 – две победы, две ничьи и три поражения (8 очков).

    5. После победного 2017/18 «Локомотив» в первых семи матчах сезона по два раза победил и проиграл и три раза сыграл вничью (9 очков).

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: «Зенит»
    Рейтинг: 1 Голосов: 2
    Комментарии3
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