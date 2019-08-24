«Зенит» впервые проиграл в этом сезоне. Но у него все равно один из лучших стартов среди чемпионов последних лет

Проигрывает по статистике себе же и ЦСКА.

«Зенит» проиграл «Уфе» 0:1. Теперь у действующего чемпиона статистика в первых семи турах сезона такая: четыре победы, две ничьи и одно поражение (14 очков). Если считаете эту статистику неудовлетворительной для чемпиона, то знайте: есть и хуже.

Мы взяли чемпионов последних пяти лет и узнали, как они начинали следующие сезоны.

1. ЦСКА – чемпион России-2013/14. В следующем сезоне в первых семи матчах он победил пять раз и проиграл дважды (15 очков).

2. «Зенит» был чемпионом в сезоне-2014/15. Следующий он начал с пяти побед и двух поражений (15 очков).

3. ЦСКА – чемпион-2015/16. Семь туров следующего сезона – пять побед и две ничьи (17 очков).

4. «Спартак» победил в сезоне-2016/17. Первые семь туров 2017/18 – две победы, две ничьи и три поражения (8 очков).

5. После победного 2017/18 «Локомотив» в первых семи матчах сезона по два раза победил и проиграл и три раза сыграл вничью (9 очков).